Hierros, esculturas y frases crean arte

Todas las cosas que crecen flotarán como partículas de polvo en el aire es el título de la reciente muestra de Diana de Solares.

La artista guatemalteca expone con el lenguaje de los símbolos, de la geometría, los sueños, el orden natural, etc. Sus formas son portadoras de color, dimensiones y relaciones espaciales que atraen al espectador.

Aparte, usa frases como el título de esta muestra y explica que se le ocurren, le vienen a la mente, no las aleja ni engaveta porque tienen una razón. “Descubrir es la interpretación personal; a mí no me gusta dar interpretaciones, ya que estas son subjetivas, pero esa es la frase que alimenta la colección”, afirma.

Maderas, clavos, alambres, ideas para sus obras

Para de Solares, una caminata se convierte en una recolección de materiales encontrados, en especial del campo de la construcción, para sus piezas, ya que incluye cintas de zapatos, sobrantes de madera, hilos y alambres.

Distintos elementos se mezclan para crear las obras artísticas.

Fotos: Cecilia Vicente/DCA

Estos objetos han sido combinados con hierro, tablones y palos desechados que dan como resultado una obra abstracta. “Soy constructora, recolecto objetos dispersos, pedazos de maderas y hierro. También cables, libros, colores, ideas y entiendo el mundo afuera de mí como una aglomeración de elementos y seres diversos y heterogéneos, pero inevitablemente conectados”, indica la artista de la plástica. La exposición se encuentra en Galería Sol del Río (14 avenida 15-56, zona 10), del 9 de julio al 15 de agosto, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 14 a 17:00 , y sábados, de 9:00 a 13:00. Cita previa al teléfono 2363-2169.

Marisol Vásquez