Ellie Goulding lanza “Brightest Blue”, su cuarto disco de estudio

Si hoy me solicitaran producir un cortometraje de ficción, que represente algo acerca de cómo la humanidad vive el actual distanciamiento social (“la nueva realidad”, como le dicen), el protagonista de la historia sería un psicólogo de entre 35 y 45 años, a quien se le ve en las primeras escenas tomando las citas con sus pacientes por medio de videollamadas. La mayoría habla de lo desesperados que se sienten encerrados en sus casas y lo violento que reaccionan ante distintas situaciones, sobre todo con sus parejas.

El psicólogo les recomienda a todos respirar y relajarse, y les explica que no es bueno ser violentos. En una esquina de su casa, que él utiliza como fondo para sus videoconsultas, está una librera con una extensa colección de DVD de Woody Allen. Desde las clásicas Take the Money and Run, Bananas y Annie Hall, hasta otras más modernas como Midnight in Paris y Blue Jasmine, son algunos títulos que engalanan ese sector del salón. Inclusive, se puede ver una edición extraña de la casi censurada y difícil de encontrar A Rainy Day in New York.

Pero en ese mueble se nota un espacio vacío, hasta arriba, el cual llama la atención del propietario durante los recesos entre consultas. Lo ve, mueve la cabeza a sus lados, suspira. Durante uno de los recesos de sus citas terapéuticas, toma su teléfono celular y hace una llamada. Sin saludo previo, comienza a hablar: “En verdad, no puedo creer que hayas hecho eso”. Una mujer responde la llamada: “¡Otra vez con lo mismo! No puedo regresar en el tiempo”.

El psicólogo grita: “Sabías que era importante para mí. Sabías que era una versión especial del 30 aniversario, y que la había comprado durante mi viaje a Manhattan. ¿Cómo te atreviste a quemarla? Te odio”. Ella finaliza la llamada, no sin antes decir: “Pues la quemé con todas tus cosas, por esto precisamente, porque sigues gritándome, sigues abusando y debí sanar tus heridas, loco desgraciado”.

El hombre tira el celular al sofá, salta en total berrinche y berrea insultos. Minutos después, toma su teléfono y hace la videollamada para su próxima cita. El paciente le dice: “Licenciado, he mejorado mucho con mi temperamento, gracias a sus consejos”.

Y el cortometraje finalizaría con el profesional respondiendo: “¡Ya vio! Ser violento no lleva a nada bueno”. Esta es la historia que se me ocurrió.

Esta idea vino a mi mente después de ver Homemade, una serie de 17 audiovisuales, que duran entre 8 y 9 minutos, y que puedes ver en Netflix. Estos fueron producidos durante la pandemia y presentan diferentes experiencias del distanciamiento social alrededor del mundo.

Estos cortometrajes muestran géneros para todos los gustos: drama, romance, comedia, experimental, ciencia ficción, terror e, inclusive, musical. Incluye la creatividad de cineastas como Paolo Sorrentino, Pablo Larraín, Sebastian Schipper, Maggie Gyllenhaal (sí, la actriz), Johnny Ma, Kristen Stewart (sí, la vampirita), Gurinder Chadha y Ana Lily Amirpour, entre otros. En ellos encuentras temas como la soledad, la rabia, la resignación, el insomnio, la desesperación, el agradecimiento y el arrepentimiento.

“La naturaleza puede hacer que todas las criaturas se sientan pequeñas”, narra la actriz Cate Blanchett en el último corto de la serie; mientras la cineasta Amirpour recorre en bicicleta las calles vacías de Los Ángeles, California. “De cierta manera, el arte es solamente una manera de forzar una nueva perspectiva hacia algo familiar”, finaliza.