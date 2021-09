Una perspectiva de Guatemala, desde el séptimo arte

Como cuando tienes a dos amigos que no se conocen y un día los reúnes y se llevan de maravilla, así se siente la bendición de cuando dos pasiones se encuentran y producen momentos mágicos. En este caso me refiero a mi banda favorita, Pearl Jam, y su relación con el cine y la televisión.

Aunque la agrupación originaria de Seattle, Washington, es conocida por alejarse de los reflectores la mayor parte de su carrera, podemos contar con algunas apariciones valiosas en las pantallas, como perlas entre el cochambre (¿notaron la referencia? ¿Perlas, grunge?)

Pearl Jam celebra 30 años de existencia. Su distintiva relación con el cine comenzó conSingles (1992), filme de Cameron Crowe en el que no solo aportaron dos canciones a la banda sonora, también actuaron. Eddie (vocalista), Jeff (bajista) y Stone (guitarrista) interpretan a los miembros de la banda del obstinado músico de grunge Cliff, interpretado por Matt Dillon. “No importan las críticas negativas, nos aman en Bélgica”, anima Cliff a sus compañeros después de recibir una crítica negativa hacia su propuesta musical.

Sus aportaciones a bandas sonoras son pocas, pero han dado en el blanco. La balada melancólica Man of the Hour es el final perfecto mientras te secas las lágrimas en el final del hermoso filme Big Fish (2003), de Tim Burton. “Le preguntamos a Tim si podíamos actuar en el filme”, relata Eddie en el álbum en vivo Live at Benaroya Hall. “De hecho, él estaba contento con la idea, pero al final nos acobardamos”, agrega.

También su apasionada versión de Love, Reign o’er Me (original de The Who) pega fuerte en el impresionante drama Reign Over Me (2007) con Adam Sandler.

Mientras en televisión, la menospreciada canción Presentense acompaña a Michael Jordan en el final del último episodio de The Last Dance (2020), en el que la estrella retirada de la NBA recuerda sus mejores y más dramáticos momentos de su carrera. ¡Grande, Jordan!

Además, la guitarra de Mike en Yellow Ledbetter se escucha en el capítulo final de Friends, cuando Rachel y Ross se despiden en el aeropuerto. Lágrimas de cocodrilo.

Y dentro del universo de Pearl Jam incluyo el hermoso disco de rock/folk de Eddie, inspirado en el filme Into the Wild. “Necesito que seas la voz interior del protagonista”, le pidió Sean Penn (el director) a Eddie. Y amén.

Eddie también participa como actor invitado en la serie de comedia absurda Portlandia. En el episodio Eddie Vedder Tattoo, la protagonista se obsesiona con un tatuaje de su novio, que es una caricatura de Eddie. Incluso, se imagina que el dibujo del músico la comienza a enamorar. “Eddie Vedder es encantador y talentoso. Fantástico”, le dice un amigo.

Estas son algunas aportaciones de esta banda al cine y la tv. Deseo que existan muchas más en el futuro. ¡Y felices 30, fanáticos de Pearl Jam!