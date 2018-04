Píntese de Color Sonoro

Si usted es un amante empedernido de la cultura, no dude en ser parte del Festival Color Sonoro, un encuentro en vivo entre música y artes visuales que deleitará sus sentidos. Con un line up de no menos de 15 bandas y 11 pintores, esta propuesta se desarrollará hoy y mañana a las 17:00 y el sábado desde las 13:00, en Bocanada Club Artesanal, ruta 1 3-35, zona 4. Admisión por los 3 días Q100.

Desde su inauguración, Bocanada se ha convertido en un punto de reunión para distintos artistas, y eso es lo que intenta celebrar El Color Sonoro. Como invitados de las jornadas destacan las agrupaciones The Killer Tomato!, Hot Sugar Mama, Los Ponchos, Yerimkala y el Colectivo Tipo Tranquilo. A la vez de que estas bandas liberan sus sonidos, los muros se llenarán con el talento de los creadores visuales Élmer, Adriana, Chancho, Pol y Marcelo de León, entre otros. • Stephany López