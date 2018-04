Thanos es el villano a derrotar

En las salas guatemaltecas aterriza hoy The Avengers: Infinity War, un filme que representa un viaje sin precedentes, pues prácticamente compila todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Uno de los aspectos que más emociona a los seguidores de la franquicia, sin duda, es ver reunidos a Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Aunque eso de dejar las diferencias para otra ocasión y trabajar en equipo, tiene una sola motivación: vencer a Thanos, uno de los villanos más poderosos del cosmos.

Quiere las gemas

¿Quién ganará? ¿Alguien morirá? Son algunas de las interrogantes que se manifiestan ante el estreno de The Avengers: Infitiny War. De eso nos enteraremos en las salas o los spoilers, pero hay algo más inmediato de lo que todo fan de MCU debe preocuparse, y es Thanos. En la trama, este tirano intergaláctico, también apodado Titán Loco y Señor Oscuro, desea reunir las seis Gemas del Infinito, pues le permitirán imponer su maligna voluntad y eliminar a la mitad de la población.

Su equipo y poderes

Si algo caracteriza a este villano, encarnado por Josh Brolin, es que, al igual que los héroes de Marvel, sabe trabajar en equipo. Para lograr su propósito de obtener las piedras que le darán la omnipotencia. Titán Loco se hará acompañar de la Orden Oscura, un cuerpo de élite compuesto por Proxima Midnight (Carrie Coon), Corvus Glaive (Michael James Shaw), Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor) y Cull Obsidian (Terry Notary).

En las breves apariciones que ha tenido en Avengers, Guardians of the Galaxy y Age of Ultron, el Señor Oscuro no ha demostrado ninguno de sus poderes. Sin embargo, se le conoce por haber dirigido a enormes ejércitos, como los Chitauri y los Outriders. Es muy ágil en el combate cuerpo a cuerpo, además de que posee gran inteligencia y capacidad de manipulación, por lo cual ha utilizado a otros para que cumplan sus designios.

¿Es el verdadero?

Otro de los aspectos que genera incertidumbre en esta cinta, es que Thanos aparece con el Guantelete. Se desconoce cómo obtuvo este accesorio que se resguardaba en la bóveda de Odín. Lo que sí está claro es que en Thor era una imitación, tal como lo indicó Hela en Thor: Ragnarok. De ser el auténtico, este le daría acceso a controlar las seis piedras y combinar su poder.