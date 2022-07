Morat vuelve con fuerza

Foto: Cortesía E! Entertainment

Esta nueva producción reunirá lo mejor de las bandas de covers para celebrar la música y el arte de la interpretación en todos los géneros. En Guerra de Covers se podrán ver las mejores interpretaciones de las canciones más populares que compiten por un gran premio en efectivo y la oportunidad de presentarse en The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Meghan Trainor, Adam Lambert y Ester Dean son los coaches estelares, y Stephen Witch Boss, el anfitrión del programa. E! Entertainment transmitirá esta competencia musical a partir del lunes 1 de agosto, a las 20:00. La nueva producción buscará no solo quién canta mejor, sino quién logra la mejor imitación de un gran artista elegido.

Al final de la temporada, el ganador obtendrá un premio en efectivo de US $25 mil y la oportunidad para debutar con una presentación musical en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, quien funge como productor del espectáculo.