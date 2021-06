México de penales vence a Costa Rica y jugará final con EE. UU.

Denver, EFE.- La selección de México venció el jueves por la noche 5-4 en la muerte súbita de la tanda de penales a la de Costa Rica en partido de semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf después de que el tiempo reglamentario acabó con empate a 0-0.



El artífice del triunfo volvió a ser el veterano portero Guillermo Ochoa, quien atajó el penal decisivo de muerte súbita que tiró Allan Cruz por Costa Ria, después de que la ronda inicial de cinco había acabado empatado 4-4.



Mientras que México marcó el quinto penal por mediación de Jesús Gallardo, Costa Rica no pudo superar al siempre arquero decisivo de México.



El triunfo de México le permitió enfrentarse el domingo en la final a la selección de Estados Unidos, que en el primer partido de la semifinal se impuso por 1-0 a Honduras, en otro partido donde el combinado nacional catracho hizo el mejor futbol, pero no pudo definir con las claras oportunidades que tuvo de marcar.