Booker fulmina a los Lakers y los Suns eliminan a los campeones

Los Ángeles, EFE.- Devin Booker, con una impresionante actuación de 47 puntos, fulminó a Los Angeles Lakers de LeBron James y Marc Gasol (100-113), que no revalidarán el anillo obtenido en la “burbuja” después de que los Phoenix Suns dieran la campanada y los eliminaran de los playoffs en la primera ronda (2-4).



El tremendo fracaso del equipo angelino se concretó en una noche para el olvido en el Staples Center de la ciudad californiana.



Booker masacró a los actuales campeones de la NBA con una primera mitad celestial en la que sumó 33 puntos (7 de 8 en triples), solo 8 menos que todo el conjunto local en la primera mitad (41-62).



Los Suns llegaron a ganar por 29 puntos en el segundo cuarto y zarandearon sin piedad a unos Lakers totalmente abatidos que, pese a todo, intentaron hasta el último momento una remontada que resultó imposible.



Dentro de una fantástica actuación colectiva de los Suns (51 % en tiros de campos y en triples), Booker estuvo acompañado por un preciso Jae Crowder que sumó 18 puntos, todos ellos en momentos calientes del duelo.



En los Lakers, LeBron James fue el más destacado con 29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.



Marc Gasol fue titular y no aportó puntos pero sí 7 asistencias y 3 rebotes en 17 minutos.



Anthony Davis, que se perdió el quinto partido por lesión en la ingle, salió de inicio en los Lakers, pero tuvo que retirarse luego de jugar solo cinco minutos.



Aunque los Suns se mostraron en toda la serie como un conjunto mucho más sólido, el hundimiento de los Lakers no deja de ser una enorme sorpresa.



Los de púrpura y oro eran el gran aspirante al anillo al comenzar la temporada y su favoritismo solo se vio amenazado cuando los Brooklyn Nets anunciaron el fichaje de James Harden para acompañar a Kevin Durant y Kyrie Irving.



Después de proclamarse campeones el año pasado, los Lakers se movieron con audacia en el mercado y se reforzaron con jugadores muy contrastados como Marc Gasol, Montrezl Harrell, Dennis Schroder o Wesley Matthews.