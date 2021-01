LVMH compra Tiffany, y cambia a los principales dirigentes

El gigante francés del lujo LVMH finalizó el proceso de compra de la prestigiosa marca de joyería estadounidense Tiffany, en la que cambia a sus principales dirigentes, empezando por su consejero delegado, Alessandro Bogliolo.

En un comunicado conjunto publicado hoy, las dos empresas destacan que la integración de Tiffany con las otras 75 marcas de LVMH “vendrá a transformar en profundidad” su división de relojes y joyería.



El cierre de la operación viene acompañado del nombramiento como nuevo “número uno” de Tiffany de Anthony Ledru, quien era el director general adjunto de las actividades comerciales de LVMH y que había trabajado en el pasado en la empresa estadounidense.



Sustituirá a Bogliolo, quien va a seguir solo hasta el 22 de enero para “facilitar el periodo de transición” y luego se irá. También dejarán la empresa, tanto el director artístico, Reed Krakoff, como la directora general adjunta de productos y mercadotecnia, Daniella Vitale.



Alexandre Arnault, hijo del propietario del gigante francés del lujo, Bernard Arnault pasa a ser el director ejecutivo con responsabilidad en los productos y la comunicación de Tiffany. Además, el consejero delegado de la marca Louis Vuitton será el presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la nueva filial de joyería.



Bernard Arnault se felicitó por la incorporación en su emporio de Tiffany, que “es una casa emblemática, un ícono de Estados Unidos”. Se mostró convencido de que sabrán “hacerla brillar” con la misma “determinación” y “pasión” que lo han hecho con sus otras marcas.



“Tenemos confianza en la capacidad de Tiffany para acelerar su crecimiento, innovar y a seguir siendo la marca de joyería más deseable”, añadió el “número uno” de LVMH, que rindió homenaje a Bogliolo y su equipo por su entrega y su trabajo al frente de la empresa en los tres últimos años.



La finalización de la operación se produce después de unos últimos meses marcados por el enfrentamiento entre ambas compañías. Al final, los accionistas de Tiffany tuvieron que aceptar una rebaja del precio, de los US $135 (Q 1 mil 52.25) por acción inicialmente fijados a US $131.5 (Q1 mil 24.97).