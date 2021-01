Clase magistral reconoce los aportes de España a la moda

El periodista y profesor español Abraham de Amézaga explicó hoy la importancia de la aportación española al mundo de la moda y del lujo durante una clase magistral en la prestigiosa escuela de diseño Collège de París.

Bajo el título de Spain: country of fashion big names, De Amézaga habló de maestros como Balenciaga, Fortuny, Pertegaz, Rabanne y también de aquellos que han sido menos conocidos pero que han tenido un papel determinante en la industria de la moda.



“España es el segundo país del mundo que más trajes de novia produce por delante de China”, explicó. “Si me preguntas por la calidad, la industria española está claramente por encima”, constató.



De Amézaga cree que en España se valora lo suficiente el trabajo propio y se piensa que lo de fuera siempre es superior. “Nos equivocamos porque nosotros también tenemos grandes nombres en el mundo de la moda” asegura el periodista, que da como ejemplo la empresa española Puig, que es la que más perfumes produce después de las empresas francesas.



“Mariano Fortuny fue el pintor y diseñador andaluz que más influencia tuvo en el mundo de la moda al patentar el diseño Delphos, la túnica femenina de fina confección, plisada, larga y rectangular inspirada en el arte griego que inspiraría al diseñador japonés Issey Miyake”, asegura.



Otro gran nombre que llama mucho la atención a los alumnos, dice el profesor, es Cristóbal Balenciaga, para él, el diseñador más importante que jamás ha tenido España y que se dio a conocer en París cuando abrió la primera tienda en la capital huyendo de la Guerra Civil.



“La moda española ha tenido una gran influencia y sus diseñadores han alcanzado renombre internacional, como el caso de Manuel Pertegaz, el aragonés afincado en Barcelona cuyo nombre sonó para suceder a Christian Dior en los años 1950”, defiende el profesor.



Tampoco se debe olvidar el rol que ha jugado el imperio Inditex, cuyo modelo de negocio es uno de las temáticas principales en las clases que imparte de Amézaga. “Zara revolucionó la industria de la moda haciéndola accesible a través del low cost y esto se estudia hoy en día en Harvard”, dijo.



En el ámbito mundial también tiene su protagonismo El Corte Inglés, que se posicionan como los terceros grandes almacenes del mundo en volumen de negocio y los primeros en el Europa, por delante de otros con más fama como Galleries Laffayette (París) y Harrods (Londres).



De Amézaga es nieto del escritor vasco Elías Amézaga y lleva no menos de 18 años afincado en la capital francesa desde donde escribe sobre la actualidad relacionada con la moda y el lujo. Además, da clases en cuatro escuelas de Francia relacionadas con la moda, el comercio y el lujo español.