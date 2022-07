La sustancia musical y personal de Demi Lovato

Foto: Cortesía del artista

La superestrella Demi Lovato lanzó su nuevo sencillo Substance, considerado el himno pop-punk, y es la segunda canción de su octavo álbum de estudio Holy Fvck, el cual saldrá el19 de agosto a través de Island Records.

Además, la cantante ha revelado la lista de canciones del disco, que incluye colaboraciones de Yungblud, Royal & The Serpent y Dead Sara.

El video musical oficial, dirigido por Cody Critcheloe (SSION), emula los videos musicales pop-punk de finales de los 90 y principios de los 2000, aunque con un toque moderno.

“Estoy muy emocionada de compartir otra muestra de lo que está reservado para este álbum. Todos podemos relacionarnos con la búsqueda de algo más en la vida y quiero que esta canción te haga sentir que te lo estás pasando muy bien mientras lo haces”, afirma Demi.

El esperado octavo álbum de estudio llegará el viernes 19 de agosto y contiene 16 pistas que llevan a un viaje a las raíces de rock y pop-punk e ilustra una retrospectiva seria, pero irónica de sus experiencias de vida.

El primer sencillo Skin of My Teeth fue recibido con elogios, tanto de los fanes como de la crítica: The New York Times aplaudió el disco, mientras que NPR lo elogió. “Una pista contundente, hardcore y adyacente…, fusiona sus inspiraciones con sus poderosas voces”, anotó.

Lovato traerá el álbum a los fanáticos de América del Sur y América del Norte este otoño en su tour. Producida por Live Nation, la gira de 32 fechas comienza el 13 de agosto en Springfield, IL en la Feria Estatal de Illinois antes de hacer paradas en América del Sur y del Norte en Belo Horizonte, Bogotá, San Francisco, Montreal, Nashville, para terminar en Irving, Texas, en The Pavilion en Toyota Music Factory, el domingo 6 de noviembre.