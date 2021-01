La serie “The Lord of the Rings” se situará miles de años antes del Hobbit

La serie sobre el mundo de The Lord of the Rings, producida por el español J.A. Bayona para Amazon Studios, se situará “miles de años antes” de los eventos narrados en The Hobbit y en la historia de J.R.R.Tolkien que se convirtió en una trilogía para el cine.

Las dos obras de Tolkien se desarrollan en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media y la serie retrocede hasta la Segunda Edad, en la era donde “fueron forjados grandes poderes”, según señalaron fuentes de Amazon Prime Video.

Una época “en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad”.

Un villano que, según la web TheOneRing, sería de nuevo el malvado Sauron, un dato que no ha sido confirmado por Amazon.

La serie, que se rueda en Nueva Zelanda, empieza en una época de relativa paz y está protagonizada por personajes tanto nuevos como conocidos, que se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media.

“Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido”, añade Amazon.

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman son los nombres ya confirmados para esta producción, cuya primera temporada constará de ocho episodios.

Tras dirigir Jurassic World: Fallen Kingdom (2018), Bayona se ha metido en este proyecto como productor ejecutivo -junto a su socia Belén Atienza- y director de los dos primeros episodios.