Shakira también vende su catálogo musical

Cuando el productor Paul Rothchild escuchó los demos de algunas de las canciones para el nuevo álbum de The Doors, el sexto de estudio de la banda californiana, suspendió la sesión de grabación, y se llevó al grupo a un restaurante para decirle: “Estas canciones apestan, nadie quiere escuchar esto”, y renunció. La responsabilidad recayó en el ingeniero de sonido Bruce Botnick, cuyos créditos eran nada más Pet Sounds, de los Beach Boys, y Let It Bleed, de los Rolling Stones.

El cambio fue necesario, para que la agrupación hiciera lo que quisiera; así que, para la grabación, alquilaron una casa en el bulevar de Santa Mónica. Hay poca poesía de (Jim) Morrison, y era porque estaba de resaca constantemente. Además, estaba harto del estrellato y quería irse a Francia con su novia Pamela Courson. L.A. Woman es rock y blues, con un toque cabaretero. Parece un disco con poco que rescatar, pero al menos tiene dos canciones fundamentales.

The changeling, que es la canción que abre el disco, fue la única que ya tenían grabada. Love her madly es sobre la tumultuosa relación del guitarrista Robbie Krieger, con letras de amor adolescente e irrefrenable. Después hay mucho de ese toque bluesero de Jim, de lo que poco se puede salvar. Been down so long es sobre un título del escritor Richard Fariña, quien en 1966 escribió una novela con el nombre del tema y en la que relataba su lucha contra el alcoholismo y las drogas. Car hiss by my window es sobre habitar la tranquilidad con tu chica, en la playa de Venice, California.

L.A. woman es un clásico instantáneo. Desierto, velocidad, peyote y libertad se respiran en esta canción, que le abre los brazos al blues trepidante. Los créditos de bajista van a Jerry Scheff, quien tocaba con Elvis Presley. “Mr. Mojo Risin” es un anagrama de Jim Morrison, y era el apodo que recibía por sus excesos. También era una frase del bluesero Muddy Waters.

L’America da cuenta de los viajes de Morrison a México, donde estuvo de vacaciones. Hay una crónica de la revista Gatopardo sobre los días del Rey Lagarto en el entonces Distrito Federal. Esta canción fue escrita para la película Zabriskie Point (1970). L’America significa “LatinoAmérica”, y es en teoría sobre Latinoamérica, pero al final no fue incluida en la cinta.

Hyacinth blues tiene un toque de Chopin en su parte instrumental y Crawling king snake es una adaptación de John Lee Hokker vitaminada y alcoholizada. The wasp es un poema sobre la libertad, el escape y las utopías fuera de las fronteras.

Raiders on the storm, la única contribución real de Morrison en un momento de lucidez, es sobre la historia de un asesino serial que, según Jim, lo poseyó cuando era niño. Me encanta la letra: “Girl you gotta love your man/ Take him by the hand/ Make him understand / The world on you depends our life will never end”. Después, el susurro de Morrison acompañándose mientras canta. Este segundo sencillo fue lanzado el día que el cantautor murió, en París.

L.A. Woman es de pronto un disco injusto para una banda enorme. Se grabó en una semana de noviembre de 1970. Jim todavía supo de su publicación, tres semanas antes de morir.