El domingo pasado, hice una encuesta desde el Instagram de @nojuzgo con la temática “Amiga, date cuenta”. La dinámica iba así: ustedes me ponían su problema amoroso y el público votaba entre las opciones “amiga, date cuenta” y “hay salvación”.

Esta no es una columna de Señorita Corazón, es una mera transcripción de lo que dijeron los votantes de los problemas amorosos que compartí. A ver, los resultados…

“Aún me sigue gustando mi ex, pero tiene novia y me sigue buscando”.

Votos

Amiga, date cuenta: 819.

Hay salvación: 21.

•No sé qué piensan ustedes, queridos lectores, pero creo que el ex votó 21 veces por la salvación. A pesar de tus esfuerzos, 819 personas hicieron entrar en razón a nuestra amiga y, bueno, esperemos que se haya dado cuenta.

“La ex de mi novio no me deja de escribir mensajes, para que comience a desconfiar”.

Votos

Amiga, date cuenta: 326.

Hay salvación: 307.

•Especifiqué en esta pregunta que el “Amiga, date cuenta” iba dirigido a la ex. Aunque estuvo reñido, ganó el “Amiga, date cuenta”.

Querida ex: yo sé que a veces es difícil superar a una persona pero, ya en serio, deja de llamar al trabajo del amigo, qué oso. Seguro alguien más te va a querer, como dice mi abuela “para cada roto, hay un descocido”. Ya vas a encontrar a otra persona que también llame al trabajo del exnovio, para que lo despidan, y se van a enamorar perdidamente.

“Regresamos con mi ex, algunos problemas siguen, pero quiere que vivamos juntos”.

Votos

Amiga, date cuenta: 147.

Hay salvación: 513.

•Querida amiga, estoy en una encrucijada porque pusiste “algunos problemas siguen”, y por esa pequeña frase siento en mi corazón que no deberías de irte a vivir con él. Yo sé que los votantes tienen esperanza pero, amiga, tal vez ellos tampoco se han dado cuenta.

Yo te deseo lo mejor pero, por favor, arregla esos problemas antes de dar un paso tan grande.

“El que me gusta me habla todos los días, pero los ‘findes’ desaparece. No he preguntado por qué”.

Votos

Amiga, date cuenta: 301.

Amiga, tiene otra: 379.

•A todos los que me pusieron que el niño estudia, es borracho o medita los fines de semana: agradezco sus buenas intenciones pero, ya en serio, si ni siquiera le pone “hola” de sábado a domingo, creo que el amigo tiene una vida secreta. Amiga, helado de vainilla y bloquear es la solución.

“Él me sigue gustando, pero dejamos de hablar y la única que lo busca soy yo”.

Votos

Amiga, date cuenta: 747.

Hay salvación: 26.

•Amiga, creo que estoy con los votantes. Deja de rogar amor, lo mejor es comer helado de vainilla mientras esperas que alguien te quiera bonito.

…En conclusión

Me encantó hacer esta dinámica con ustedes. Los vi muy animados en las votaciones, qué dicen, ¿la repetimos?

Quiero decirles que los quiero, a pesar de que regresen con sus ex y también quiero recomendarles un helado de pie de limón de Dos Pinos que probé esta semana. Siempre es bueno variar de sabores; si la tristeza continúa, tal vez el pie de limón logra lo que no ha logrado el de vainilla.

Posdata: no me patrocinó Dos Pinos, pero si alguien quiere patrocinarme, me apunto.

Besito,

Señorita Corazón..