Universal Music y Spotify firman acuerdo inédito para intercambiar servicios

La banda inglesa One Direction cumple este hoy 10 años desde su formación entre los rumores de una posible reunión.

El grupo se separó en 2016 y desde entonces cada miembro ha seguido su carrera en solitario, aunque, con motivo de este décimo aniversario, One Direction anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva página web. En este nuevo portal se han recogido videos, escenas inéditas de conciertos y listas de canciones interactivas al alcance de los aficionados.

Un posible reencuentro de la banda ha sido rumoreado en la prensa inglesa en los últimos meses, sobre todo a raíz de unas declaraciones de Liam Payne, guitarrista, quien aseguró que cada vez están hablando más y que no quería irse de la lengua para no arruinar cualquier tipo de sorpresa.

“Creo que el aniversario de los 10 años es un momento muy especial”, aseguró Payne en abril en el programa de televisión de James Corden. Quien también se ha pronunciado sobre la banda ha sido Harry Styles, quien ha desarrollado en los últimos años una prolífica carrera en solitario.

Styles, a través de una publicación en Instagram, el cantante recordó los 10 años de la banda desde que se lanzaran al estrellato a través del programa The Factor X. “Me ha costado mucho encontrar las palabras para mostrar lo agradecido que estoy por todo lo que ha pasado. He visto cosas y he estado en lugares con los que solo podía soñar cuando era pequeño”, apuntó.

“He tenido el placer de conocer y trabajar con alguna gente increíble y hacer amistades que sé que voy a guardar durante el resto de mi vida. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo que me habéis dado y por eso estaré eternamente agradecido”, añadió Styles.

Con cinco álbumes en el mercado, One Direction vendió no menos de 50 millones de discos en todo el mundo, con canciones como Best Song Ever y Story Of My Life.

El desmembramiento del grupo comenzó en 2015, cuando, por desavenencias con el estilo de la banda, Zayn Malik abandonó la formación en medio de una gira. El resto de los integrantes continuó tocando bajo el nombre de One Direction hasta que en 2016 decidieron tomarse un descanso que dura hasta el momento.

