Una caída obliga a Sabina a posponer su concierto en Madrid

Sonic, el erizo azul ultrarrápido que dominó las consolas de videojuegos en los años 90, unió fuerzas con otro ícono del cine de aquella época, el divertido Jim Carrey, para protagonizar una película que actualiza su mítico universo al año 2020: Sonic the Hedgehog.



La cinta, que se estrena mañana en Guatemala, y unirá a quienes de jóvenes jugaron al videojuego de Sega con los más pequeños de hoy, en una historia en la que el erizo llega a la Tierra, y aunque no todo son malos momentos, se siente solo y buscará compañía, mientras el villano Dr. Robotnik (Carrey) trata de impedirlo.



“Todo personaje tiene que tener un origen, pero en el caso de Robotnik creo que no existe la respuesta a esa pregunta en el videojuego, así que tuve que empezar a buscarla”, explicó Carrey en una rueda de prensa sobre su personaje, conocido en los juegos como Robotnik y también con el apodo de Doctor Eggman.



En los eventos anteriores al estreno, celebrados en Los Ángeles (EE.UU.), los más mayores parecían disfrutar tanto como los pequeños, pues Sonic es uno de los juegos más vendidos de la historia que ha cruzado generaciones desde su primera versión lanzada en 1991 hasta los actuales, tres décadas después.



Además, para la cinta han recuperado al antagonista principal del erizo azul, que tras aparecer en cómics y libros, llega al cine encarnado por el expresivo e impredecible Carrey (The Mask, Bruce Almighty). “Obviamente mi personaje no fue querido, en un buen sentido o de la forma en la que necesitaba, y quiere castigar al mundo por ello”, describió el actor.



En Sonic the Hedgehog, la ciudad de San Francisco es el escenario donde se dan persecuciones a mil por hora, la velocidad que alcanza el erizo, y en el que surgen todo tipo de encuentros y desencuentros. “Tom Wachowski, el sheriff de la ciudad de Green Hills, viajará a San Francisco para ayudar a Sonic, un erizo azul que corre a velocidades supersónicas, en su batalla contra el malvado Dr. Robotnik y sus aliados”, describe su argumento.



Tras el papel de Wachowski se encuentra James Marsden (Superman Returns), quien a diferencia de Carrey, aseguró que era jugador del videojuego y le emocionó participar en la película.

También era jugador Ben Schwartz, la voz de Sonic en la versión en inglés de la cinta. “Cuando descubrí que iba a ser la voz, fue un gran reto porque jugué a ese juego durante mucho tiempo y me encantaba”, relató el doblador, que pasó de manejar los mandos del juego a dar vida completa al erizo.



En la versión en español, para su versión latinoamericana, Sonic the Hedgehog tiene la voz del famoso youtuber Luisito Comunica. “Lo que más me gusta es un mensaje muy bonito que nos dice que lo más valioso es lo que a veces damos por hecho. Sonic tiene superpoderes, pero le faltan amigos, le falta amor. Nosotros tenemos la fortuna de tenerlos y muchas veces no le damos valor”, dijo en una reciente entrevista en México.



Quizás por la popularidad de los videojuegos, el estreno de esta cinta ha estado acompañado de mucha expectación, pues el equipo tuvo que rediseñar a sus personajes tras estrenar su primer tráiler, que desató algunas críticas de los fans por la apariencia hiperrealista y actualizada del erizo.



Para la versión final, Paramount aplazó el estreno, cedió y creó una fiel copia del personaje según el universo de los videojuegos, con detalles como que el planeta de donde proviene es exactamente igual, pero con caminos para correr que dan vueltas de 360 grados, tal y como el 2020 exige.

*EFE