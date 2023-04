Un cartel imperdible

Foto: Cortesía Netflix

“No te miento. Entonces Luke ‘maldito’ Skywalker aparece. Y hablo del Luke joven y atractivo de Return of the Jedi, no el del Gran Torino ‘salgan de mi jardín’ de The Last Jedi. Este es el camino”, le dice el personaje de Randal a la especialista del corazón que está a punto de practicarle una cirugía.

“Necesitamos ponerle una pausa a las referencias de cultura pop por un minuto, hasta terminar la operación”, le responde la doctora. Y así se va Clerks III (2022), la última entrega de esta trilogía creada por el tan querido como odiado cineasta/actor Kevin Smith.

Y, respetado lector, en este momento en que comienzas a leer el tercer párrafo de esta columna, dentro de tu cerebro puede estar pasando uno de tres pensamientos.

El posible primer pensamiento: “¿Qué es Clerks?” Pues te cuento, Clerks (1994) es uno de los filmes más importantes de la escena independiente de los noventas en Estados Unidos. Catapultó a Smith como un gran influyente dentro de la cultura pop (antes de que existieran los influencers).

Fue filmada en blanco y negro, con no más de tres escenarios. Relata un día, tan rutinario como caótico, en la vida de dos trabajadores de una tienda quienes resultan ser geeks de la cultura pop estadounidense (cine, música y cómics).

El segundo posible pensamiento en tu mente es: “¿Existe una Clerks II?” Y con orgullo respondo que sí, y que es una fantástica secuela de 2006, y esta vez, a color, con una encantadora Rosario Dawson como novedad en el elenco y con Jay y Silent Bob más afilados.

Y la tercera posible idea, y mi favorita, que puede estar cruzando tu mente es: “Excelente noticia, ya la quiero ver”. Entonces te aseguro que Clerks III, título que ya está en el catálogo de Netflix, no falla en nada, al contrario, se supera. Además de las risas que el “cine basura” de Smith provoca, o por lo menos lo intenta, la tercera entrega de Clerks aborda temas como la amistad, la existencia y la mortalidad.

El personaje de Dante, que inmortalizó la frase “ni siquiera debería estar aquí”, nos quiebra un poco al reconocer: “Es mi vida, y ni siquiera yo quiero vivirla”. Él no puede avanzar en su vida porque está estancado. Si tú no sabes cómo se siente eso, te explico: Es como hundirse, lentamente, en una piscina de lodo.

Y muy al estilo de Smith, este filme comparte una gran cantidad de información geek y las tonteras ya clásicas. Además, reparte decenas de referencias a los demás filmes del autor, sobre todo a las Clerks. Para ahorrarte buscar los primeros dos filmes y repasarlos, te comparto tres detalles a tener en cuenta mientras veas el final de la trilogía:

1. El número 37 sigue siendo icónico.

2. Buddy Jesus dice “presente”.

3. Y el Clit Commander no ha desaparecido.

Clerks III es una victoria para el View Askewniverse, creado con nueve filmes que Smith ha dirigido durante cerca de 30 años.

Como el mismo cineasta califica: son producciones con aire independiente, pero con los problemas de Hollywood. Los invito este año a buscar películas y programas de TV. Y, mejor aún, ver Clerks III.