Tiger Woods, estable pero con heridas graves en las piernas luego de un accidente

El portero rojo llegó por primera vez a la Selección Nacional.

La Selección Nacional de Futbol, que mañana se enfrentará a su par de Nicaragua, comenzó ayer por la tarde un nuevo microciclo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), con miras a dicho encuentro.

Una de las principales novedades en el armado del técnico nacional Amarini Villatoro es el guardameta juvenil de Municipal, Kenderson Navarro, quien recibió su primer llamado para el equipo mayor.

Navarro, quien debutó con Municipal con apenas 18 años de edad, dijo sentirse contento y motivado por la oportunidad de estar en este llamado, aunque aseguró estar consciente de que antes de él hay otros porteros de “gran trayectoria”.

El guardameta se dirigió a los medios de comunicación por medio de una conferencia en la plataforma Zoom, en la cual dejó sus sensaciones.

“Estoy muy contento y agradecido por este llamado, pues llegó en el momento menos esperado y fue una sorpresa agradable”, comentó el cancerbero.

José Carlos Pinto ejecuta un golpe de cabeza durante la práctica de ayer.

Navarro llegó para sustituir a Manuel Sosa, quien dejó las filas de Sanarate para jugar en la Primera División.

“Como siempre lo he dicho, vengo a ganarme un puesto por medio de mi trabajo y creo que con esfuerzo y disciplina todo es posible. Quiero estar entre los tres que lleve el profe a la eliminatoria, y si bien es cierto que hay dos lugares casi fijos para los legionarios (Ricardo Jerez y Nicholas Hagen), creo que es algo que puedo lograr”, refirió el guardavallas.

“Tanto Kevin Moscoso como Víctor Ayala son porteros de trayectoria, y junto al grupo me han recibido muy bien y me siento contento, como en casa, por el trato que me han dado, y espero aprender mucho de ellos”, continuó.

3 porteros serán llamados para la eliminatoria en marzo.

“Es cierto que en este momento no estoy jugando con mi club, pero me mantengo trabajando fuerte a la espera de una oportunidad. Tengo un nivel de confianza alto en mí mismo, que es muy importante, y vengo a la Selección con la convicción de obtener resultados positivos”, enfatizó Navarro.

“El técnico me dijo que me sintiera en casa, que viniera a trabajar bien, que le demostrara por qué estoy entre los convocados, que tenía toda la confianza en mí y me invitó a pasar adelante”, contó sobre su primer encuentro con el técnico nacional después de su arribo al CAR.

“No es lo mismo ser llamado a las selecciones menores que a la mayor, acá hay que demostrar que se es un profesional y saber manejar mentalmente situaciones adversas o favorables”, añadió.

El originario de Santa Rosa tuvo tres apariciones con el equipo rojo en el Torneo Apertura 2020, para un total de 270 minutos jugados, y fue suplente del uruguayo Rafael García, quien terminó como portero menos vencido.

Programación

Fogueo Internacional

Mañana

Guatemala – Nicaragua

Hora: 11:00

Estadio: CAR

A puerta cerrada