The Weeknd se estrena cantando en español en el remix de “HAWÁI”

Un problema de logística llevó a Lana del Rey a comunicar el aplazamiento a 2021 del que habría sido su séptimo álbum de estudio, Chemtrails Over The Country Club, y a anunciar en su lugar un trabajo que solo verá la luz en formato digital y que contendrá standards americanos y clásicos navideños.

En el repertorio, comentó ella misma en Twitter, se incluirán “canciones de Patsy Cline y algunas del género americana que tenía en el bolsillo con Nikki Lane”, dijo en referencia a un par de temas que tenía preparados con la artista que abrió algunos de los conciertos de su anterior gira y que no llegaron a formar parte de su último álbum.

En la lista de este disco navideño con el que pretende compensar a sus seguidores también estará su desnuda versión de You’ll never walk alone, incluida a su vez en la banda sonora de un nuevo documental sobre el equipo de futbol del Liverpool.

Según comentó, el motivo del retraso de Chemtrails Over The Country Club radica en las plantas de prensado de vinilos, que permanecerán cerradas hasta principios de marzo, por lo que su llegada a las tiendas no se producirá antes de “16 o 17 semanas”.

El disco, añadió, se encuentra no obstante “terminado” y, según sus palabras, tiene un aire “folky y superdiferente” a su predecesor, el disco Normam Fucking Rockwell (2019), que fue considerado por la prensa especializada como uno de los mejores del mundo en su año de edición.

Hace solo unas semanas dio a conocer el primero de los anticipos de este nuevo álbum, Let me love you like a woman, corte pausado, con cierta resonancia onírica y mínima instrumentación, que reposa sobre todo en el piano y en la voz de su intérprete. Escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios, presumiblemente como el resto del nuevo trabajo.

Desde el inicio de su carrera en 2012 como Lana del Rey con el exitoso Born To Die (previamente lanzó el disco Lana Del Rey bajo su nombre real, Lizzy Grant), la estadounidense se ha mostrado muy activa en términos discográficos, con la publicación de prácticamente un disco cada un año o dos años.

*EFE