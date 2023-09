Shakira y su espectacular actuación en los Premios MTV

Foto: Sony Music

Anoche, durante la gala de los MTV Video Music Awards, la cantante y compositora Shakira recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard. Brindó una presentación de sus grandes éxitos y los más recientes como She Wolf, Te Felicito, TQG, Objection, Wherever, Whenever y Hips Don’t Lie y BZRP Music Sessions, Vol. 53. El intérprete Wyclef Jean le entregó el prestigioso galardón para reconocer su impacto global en la música.

En junio, Shakira estrenó Copa vacía junto a Manuel Turizo. El tema estuvo acompañado de un video musical dirigido por la propia artista y Jaume de la Iguana. En mayo, lanzó Acróstico, una balada de piano. Además, durante la ceremonia se anunció que lanzará el 20 de septiembre su sencillo El Jefe.