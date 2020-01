Rosalía y Kylie juegan a estar comprometidas

Joker lideró hoy las nominaciones a los Óscar con 11 candidaturas seguida de The Irishman, 1917 y Once Upon a Time… in Hollywood, que tienen 10 menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.



La película española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas. Otra cinta española, Klaus del director Sergio Pablos, optará al Óscar a la mejor película de animación.



Otros protagonistas latinos en la gran gala del cine serán el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por The Irishman); el equipo de efectos visuales de The Irishman, donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con The Edge of Democracy).



La categoría reina del Óscar a mejor película se decidirá entre Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 y Parasite.



El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas (Dolor y gloria), Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Marriage Story), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood) y Jonathan Pryce (The Two Popes).



El galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) y Renée Zellweger (Judy).



Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917) y Bong Joon-ho (Parasite).



En el apartado de mejor cinta internacional, anteriormente conocido como mejor película en lengua extranjera, la española Dolor y gloria se enfrentará a Parasite (Corea del Sur), Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del Norte) y Les Misérables (Francia).



Y Klaus se verá las caras por el Óscar a mejor cinta animada con How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, Missing Link y Toy Story 4.



La 92 edición de los Óscar se celebrará el 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).

*EFE