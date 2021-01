Rosalía y Billie Eilish anuncian “Lo vas a olvidar”, un tema para “Euphoria”

Rosalía y Billie Eilish anunciaron hoy que pasado mañana publicarán Lo vas a olvidar, una canción que prepararon para el fenómeno televisivo de Euphoria.



“Han estado esperando esto”, bromeó Billie Eilish en su cuenta de Instagram. Aunque se trata de la primera colaboración de Rosalía y Billie Eilish, se sabía desde hace mucho tiempo que son amigas y que estaban trabajando juntas.



Por ejemplo, Rosalía dijo en abril de 2020 que ya estaban a punto de terminar una canción entre las dos. “Me parece que ya está cerca. Creo que los arreglos los acabé ayer. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que solo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos (Billie Eilish y su hermano Finneas) me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí”, comentó en una entrevista en la radio Beats 1.



Lo vas a olvidar podría ser, asimismo, la primera canción en español oficialmente publicada por Billie Eilish, quien, no obstante, sí tiene grabaciones caseras en internet en castellano, como una versión de Eres tú, de la mexicana Carla Morrison.



Tanto Billie Eilish como Rosalía publicaron hoy en sus redes sociales un pequeño video de 15 segundos en el que aparece la estrella estadounidense entre luces y sombras, pero en el que no se aprecia gran cosa de esta nueva canción.



Poco más se sabe por ahora de Lo vas a olvidar más allá de que servirá para acompañar el segundo episodio especial de Euphoria, que se estrenará el domingo 24 de enero en HBO con un preestreno en la plataforma HBO Max dos días antes.



“Este segundo episodio especial sigue a Jules (Hunter Schafer) durante las vacaciones navideñas mientras reflexiona sobre su año”, indicó hoy HBO en un comunicado.



Este capítulo funciona como complemento de otro episodio especial de Euphoria que se estrenó en diciembre con Zendaya como protagonista y en el que el personaje de Rue repasaba su vida tras separarse de Jules.

Agencia EFE