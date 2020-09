Rolling Stone actualiza su lista de los mejores discos de todos los tiempos

Al igual que Moby, Alanis Morissette es otro ícono de la década de los 1990 que se quedó diluido entre la bruma de lo superfluo. No tenemos ni la más mínima idea de si fue a propósito o por circunstancias de la vida, es algo que no tiene explicación alguna. Lo que sí sucedió con Alanis es que la vida le pasó encima. Sufrió un aborto, depresiones posparto y, por si fuera poco, se enteró que su antiguo mánager le robó millones de dólares.

Jagged Little Pill (1995) es un disco muy querido por sus fanáticos. El rock ha sabido agradecerle, por esa voz tan única y por un álbum tan rotundo. Durante los últimos 20 años, Alanis se ha dado a la tarea de hacerle versiones de lujo y colecciones con nuevos cortes, que incluyen mezclas mejoradas. El material la mantiene con vida, a pesar de la incertidumbre de los tiempos que corren.

Este año, Alanis sacó al mercado su noveno disco de estudio, Such Pretty Forks in the Road y, para sorpresa y alivio de todos, la canadiense mantiene su voz bien cuidada, aterciopelada y conmovedora. Sin tanto alarido y rabieta Alanis brilla con esa madurez y sencillez, que es lo único que puede salvarla frente a los golpes de la vida. Este álbum, no tanto.

Abre el disco Smiling, una canción que tiene un eco a la depresiva Uninvited, aunque la nueva es más inspiradora: “And I keep on smiling / Keep on moving / Can’t stand still”. Ablaze es un tema dedicado a sus hijos. El sentimiento maternal se mantendrá sempiterno, aun cuando salgan del nido, todo salga mal y todo apunte a regresar casa. Ella les ayudará a recuperar el fuego de vivir.

Reasons I drink es un manifiesto sobre la ebriedad, como un escape ante las patadas en el estómago propinadas por las circunstancias. Hay guiños al violento trato de la industria musical, que se cosifica en su propio desprecio y “crapulencia”. También es sobre mantener la fe, cuando la bota está en el cuello. ¿Quién quiere un trago?

Diagnosis presenta lo mejor de la voz de Alanis, que suena desde un claro estado depresivo y debilitado. Una bella canción que te deja erizo por su sinceridad. Missing the miracle, Losing the plot y Reckoning son temas que se pierden en frases hechas de lo que sucede ante la quietud. Las tres tienen ritmos similares y poco inspirados.

Sandbox love relata cómo regresar al principio de una relación, para recuperar la magia del comienzo. Incluye en la letra un elemento de redención, en cuanto a borrar algunos errores cometidos. Es un poco ñoña, pero se disfruta.

Para Alanis Dios es una mujer, y en Her habla de su relación con ese ser supremo. Nemesis es una canción que se inicia con un ritmo que promete romper el disco, pero termina por decepcionar, con un final en que cada instrumento muere a dedo y por orden alfabético. Pedestal es la única que presenta una atmósfera onírica. Su letra es sobre el rompimiento de una pareja que se abandonó.

Such Pretty Forks in the Road es un disco que tiene poco para emocionarse. Aunque tiene algunas canciones que invitan al mito de Alanis, estas se quedan flotando en la orilla. Sin duda, es un álbum para el fanático de la canadiense.