Recorra las leyendas de Cuaresma y Semana Santa

Dolittle, 365 Days y Fantasy Island lideraron las nominaciones de la 41 edición de los Razzie, conocidos también como los “anti-Oscar”, ya que distinguen a las peores películas de cada año.



Dolittle recibió seis candidaturas, incluyendo nominaciones en apartados como Peor película y Peor actor, para Robert Downey Jr.



Media docena de menciones obtuvo también la cinta erótica polaca 365 Days, que fue un éxito global en Netflix (pese a sus terribles críticas) y que también optará al galardón de Peor película.



La reinterpretación en la gran pantalla de Fantasy Island, con cinco candidaturas, podría llevarse de la misma forma el premio a la Peor cinta. Absolute Proof y Music completarán las aspirantes en esa categoría.

En el apartado de Peor actor aparecen, además de Robert Downey Jr. por Dolittle, otros nombres muy conocidos como Adam Sandler por Hubie Halloween.



Anne Hathaway (The Last Thing He Wanted y Roald Dahl’s The Witches), Katie Holmes (Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream) y Kate Hudson (Music) figuran entre las opciones para llevarse el premio a la Peor actriz.



La categoría de Peor actriz de reparto la disputan estrellas como Glenn Close (Hillbilly Elegy) o Kristen Wiig (Wonder Woman 1984), mientras que entre los actores secundarios se colaron nombres en mayúsculas como los de Arnold Schwarzenegger (Iron Mask) y Bruce Willis (Breach,Hard Kill y Survive the Night).



Los Razzie, unos premios muy controvertidos dentro de la industria de Hollywood por su carácter peyorativo, incluyen entre sus categorías otros apartados como, por ejemplo, Peor combo en pantalla o Peor remake o secuela.



La lista de “ganadores” de los Razzie se dará a conocer el 24 de abril, un día antes de que se celebren los Oscar.