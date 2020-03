Realizan reunión ordinaria en Junta Monetaria

Wakami, By botanik, Boabab, Grupo Remm, Ecofiltro, Hiptipico y Cemaco, son las 7 empresas en Guatemala que han sido acreedoras del Sistema B, una certificación para los negocios que son responsables con sus colaboradores, la sociedad y con el medioambiente.

En todo el mundo hay no menos de 20 mil compañías con este reconocimiento, que busca construir un nuevo modelo de negocios favorable para dar soluciones a problemas sociales y del entorno, indicó Elisa Patiño, directora ejecutiva del Sistema B.

7 empresas han sido acreditadas con la distinción.

“No solo somos una certificación. Sistema B hace parte de un movimiento global que persigue que las empresas tengan un impacto positivo en materia ambiental, social y económica”, manifestó Patiño.

Entre los requisitos para optar al Sistema B está la evaluación y la certificación. Para este último, el costo depende del monto de facturación de cada compañía.

Existe una tabla pero, para ejemplificar, la certificación para las empresas que facturan hasta US $150 mil la validación cuesta US $500, y para las que tienen ingresos de hasta US $2 millones. Todo el proceso dura entre 3 y 6 meses, añadió. S. Curruchich