Presidente pide solidaridad para controlar el Covid-19

Consideró que la meta del país es lograr la recuperación social y económica.

Un llamado a la población a mantener las medidas de prevención y actuar con responsabilidad para conservar bajo control la pandemia del Covid-19, hizo ayer el presidente Alejandro Giammattei mediante un mensaje nacional.

“El país depende de todos. Hemos superado la parte más crítica de esta pandemia, pero la enfermedad sigue entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control”, enfatizó el mandatario, tras una reunión con los ministros de Salud, Amalia Flores, y de Economía, Antonio Malouf, así como con el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos; el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, y el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez.

“La prioridad es seguir protegiendo a las familias, a los trabajadores y a las empresas, porque, aunque estamos más preparados, no podemos dejar espacio a la pandemia para que tome fuerza”, anotó el mandatario.

“Nos sobrepusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar las olas que sean. Nuestra voluntad y deber es fortalecer y garantizar la salud pública, pero es desde casa que comienza la lucha por mantener esta enfermedad bajo control.” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

Resaltó que “todos debemos entender que tenemos que continuar siendo responsables; nos sobrepusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar esta segunda. Nuestra voluntad y deber es fortalecer y garantizar la salud pública, pero es en casa donde comienza la lucha por mantener esta enfermedad bajo control”.

Cuidar la economía

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno apuesta por la recuperación responsable de la economía, la cual ha sido afectada por la emergencia sanitaria.

13 de marzo se confirma el primer caso de coronavirus en Guatemala.

“Y aunque la circunstancia es difícil, nuestra elección es la recuperación económica, una oportunidad de transformación. Ese es nuestro desafío, pero también es nuestra meta”, afirmó.

El mandatario instó a la cautela y a evitar las ansias, a fin de esquivar un nuevo confinamiento, que sería tremendamente dañino para la economía. “Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, nuestros trabajos. No bajemos los brazos, que nuestra mirada esté puesta en el objetivo de recuperarnos. Que la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo”, subrayó.

5 funcionarios de Estado, entre ellos el alcalde capitalino, se reunieron con el presidente Giammattei.

“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad que hemos ganado con responsabilidad”, finalizó.

Mascarilla, lavado y distanciamiento, las claves

El gobernante solicitó a la población mantener las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19. “Todos estamos en el mismo sendero y se necesita de todos, que el país entero se proteja usando mascarilla, guardando la distancia y lavándose las manos”, recalcó. Dijo que se sigue enfrentando “la pandemia como al comienzo: unidos, porque el virus no hace distinciones y no se ha detenido, y es el trabajo de todos, pues todos aportamos desde nuestra responsabilidad, una responsabilidad compartida, desde cada institución del Gobierno hasta cada ciudadano, sin importar la edad”.

“Nuestra convivencia debe guiarnos a protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos”, manifestó.