Personas con discapacidad asisten a vacunarse

El fin de semana dejó jornadas emocionantes para los guatemaltecos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el Aquatic Center y en Musashino Plaza, donde Luis Carlos Martínez disputó la final de los 100m mariposa y Kevin Cordón alcanzó la semifinal de bádminton.

Martínez dejó a toda la población guatemalteca llena de orgullo cuando en una emotiva final dio todo lo que tenía para romper su propio récord y colocarse en un más que decoroso séptimo lugar mundial.

“Quisiera agradecer a toda la población guatemalteca que me ha dado sus muestras de apoyo en estos dos días; realmente ha sido increíble, tanto que no he tenido tiempo de ver todos sus mensajes”, expresó el tritón.

“La misión era venir a ganar una medalla, para fortuna o infortunio, según se vea, mi deporte es muy difícil, pero lo importante es que ganamos de distintas maneras, algo que significa mucho fue haberme ganado la gratificación y el respeto de los guatemaltecos”, añadió Martínez, quien ahora se tomará un receso, pero llevará a Guatemala en el corazón.

Fotos: cortesía COG

Gesta heroica

Su tranquilidad nos da paz. Su visión, esperanza. El resultado de la semifinal no fue el que pretendía, pero está contento por cómo se han dado las cosas en estos Juegos Olímpicos. Kevin Cordón salió con su primer resultado adverso de Tokio, pero ya habrá tiempo para la revancha.

El danés Viktor Axelsen frenó la racha del guatemalteco con un juego imponente. Lo venció 21-18 y 21-11 y ahora irá por el oro, mientras que Cordón disputará la medalla de bronce frente a Anthony Ginting, de Indonesia.

Él sabía que sería un partido difícil. “A Juegos Olímpicos vienen los mejores del mundo; nadie viene a querer perder su tiempo y, conforme uno va avanzando, los partidos se van poniendo más fuertes”, explicó Cordón.

“Tuve una oportunidad en el primer set cuando íbamos 18 iguales. Entre la táctica y las decisiones que tomé, las cosas no me salieron por muy poco, y en el segundo set, cuando quise cambiar la estrategia, él (Axelsen) ya estaba un poco más a la espera de lo que iba a hacer y me costó hacer mi juego”, resumió el partido.

Kevin busca esta madrugada, desde las 5:00, la medalla de bronce contra el atleta indonesio Anthony Sinisuka Ginting.