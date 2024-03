Oscar 2024: Guerra de actuaciones principales

Cortesía: Apple Studios

Puedo asegurar, y con gran satisfacción, que 2023 fue un gran año para ser cinéfilo. Desde su inicio fue más que válido emocionarse con tan solo saber que tendríamos nuevos filmes de creadores como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lathimos, Wes Anderson, Todd Haynes y Alexander Payne. Y no decepcionaron.

Gracias a mi nombramiento como votante de los Globos de Oro, tuve el acceso a una gran cantidad de filmes estrenados el año pasado y que buscaron figurar en alguna de las entregas de premios a lo mejor del cine.

Este fin de semana finaliza la temporada de premios de cine del año con la 96 edición de los galardones de la Academia de Hollywood, también, conocidos como los Oscar. Algunas de las categorías más relevantes ya tienen claros favoritos para llevarse la estatuilla dorada porque, vamos, han barrido con todos los premios (Globos de Oro, SAG, Critics Choice y Bafta, entre otros).

Pero hay dos categorías específicas en las que aún no se puede definir a un ganador, ya que cuatro artistas se han repartido los galardones durante 2024. Estas son: Actor y Actriz Principal (Actor and Actress in a Leading Role).

En el caso de las damas, en una esquina, tenemos a una actriz que lo dejó todo en el set de filmación de Poor Things, al interpretar la historia de Bella, desde que es una pequeña con escasa habilidad en psicomotricidad, hasta llegar a convertirse en una mujer empoderada por su intelecto y libertad sexual. Ella es la ya ganadora de un Oscar por La La Land (2026): Emma Stone.

Y en la esquina opuesta, a la espera de que las etiquetas de la novedad y la inclusión jueguen a su favor, está una mujer que para mí realizó la interpretación más delicada del año (expresa varias emociones, al mismo tiempo, con tan solo un sutil movimiento de ojos y cejas). Ella es la princesa de piesnegros, una tribu de indígenas nativos de Estados Unidos, y el corazón del filme Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone.

Y con los caballeros, en esta esquina, tenemos al dueño de la interpretación en The Holdovers, del profesor Paul Hunham, odiado por sus alumnos, poco querido y respetado por sus colegas y amado por… nadie. Es protagonista del lanzamiento más patético y divertido de un balón de futbol americano. Él es quien ya debería haber ganado un Oscar: Paul Giamatti.

Y en la esquina opuesta, con todos los deseos de explotar, está nada más que el creador de la bomba atómica. Con la personificación de Robert Oppenheimer y sus explicaciones de matemática, física y química, nos hizo creer a la audiencia que somos inteligentes y entendimos todas sus teorías. Él es el dueño de los mejores memes de 2023 por su cara de descontento y tristeza perennes. Desde Cork, Irlanda: Cillian Murphy.

La verdad, pienso que todas las actuaciones son de un nivel bárbaro de excelencia y cualquiera que gane se lo merecerá. Soy muy fan de los cuatro.

La gala de los Oscar será el domingo 10 de marzo, desde las 19:00 horas, Guatemala. Te invito a seguirme en X (antes llamado Twitter), en @lepedavid, donde estaré anunciando una emocionante cobertura online y en vivo de esta entrega de premios de la Academia, en la que hablaremos acerca de detalles de los filmes en competencia y algunas experiencias como votante de los Golden Globes. ¡No faltes!