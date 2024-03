Felipe Murillo homenajea a Eddie Santiago

Las clásicas canciones salseras Mía, Moría de las ganas, Sueño de amor, Antídoto y veneno, entre otras, del icónico cantautor puertorriqueño Eddie Santiago, son interpretadas por Pipe Murillo, en un espectáculo en el cual le rinde tributo en vida.

El cantante colombiano ha ofrecido una serie de conciertos homenajes en una gira que ha recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, recientemente visitó Israel, donde asegura hay una gran comunidad residente de latinos. Estuvo presentándose en Guatemala algunas fechas de febrero y antes de su último show nos platicó sobre lo que implica para él esta carrera y sus proyectos futuros.

“Estas presentaciones las realizo con mucho respeto, cariño y admiración al maestro Santiago; también, para que la música salsa siga vigente.”



El músico nació en Santiago de Cali, Colombia, el 27 de septiembre de 1988. Desde niño, le llamó la atención la música salsa y fue desarrollando su gusto por este género en eventos privados y discotecas. Su despegue artístico se originó cuando en 2018 participó en el reality colombiano Yo me llamo, en el cual recibió el apoyo del público. Durante su proceso de preparación, se aprendió las melodías. “Imagínate el compromiso porque debe trabajarse el personaje, los ademanes, pero el reto fue la parte vocal”, reconoció.



El intérprete siempre aclara que es un homenaje para no tener problemas legales. “Me he acercado a la familia del maestro, aunque no he tenido la fortuna de reunirme con él, pero sí sabe de mi labor, quizás este año sí se dé la oportunidad”, dijo.



Murillo labra su carrera para darse a conocer más con su nombre, ya que actualmente graba su música inédita. Narra que cuando estuvo en México conoció a Luis Ángel Márquez (conocido artísticamente como Luis Ángel), autor de la mayoría de los temas de Santiago. “Mencionó estaba haciendo un buen trabajo, que me compondría canciones y ya me dio una que se llama Sueño de amor, que se encuentra en todas las plataformas digitales.



Sus redes sociales son @tributoaeddiesantiago y Tributo Eddie Santiago pipe murillo