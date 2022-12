Musicartes reconoce labor

La organización internacional se suma a las acciones colectivas de los 16 días de activismo que comenzaron el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y finalizan el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El vocero del movimiento He For She para Guatemala es el actor Benjamín Levy, quien apoya estas campañas y recientemente ha destacado en series de Netflix y NBC.

El lanzamiento oficial de las actividades en el país se realizó el pasado jueves con la participación de las autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil, funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, y más.

El anaranjado es la señal

El color naranja como en años anteriores se usa para representar un futuro más brillante, sin violencia contra las mujeres y niñas, como tema unificador que abarca todas las actividades globales. Asimismo, invitan a las instituciones estatales, entidades de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, entidades del sector privado, a los medios de comunicación, organismos internacionales y a la ciudadanía para sumarse con las

siguientes acciones: