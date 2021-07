Mingob fortalece seguridad ciudadana en Sacatepéquez

La cantante guatemalteca con 23 años de trayectoria presenta su nueva producción Eterna, con los ocho temas más reconocidos de cantautores

guatemaltecos.

En un videoclip con espectaculares paisajes y los habitantes de las diferentes regiones del país, Marian Corzo canta a mi Bella Guatemala en este disco con los temas: Mi bella Guatemala (Germán Alcántara), La Sanjuanerita y Soy de Zacapa (Ernesto Monzón), Linda Morena (Valentín del Valle), Noches de Escuintla (María del Tránsito Barrios), Chichicastenango y Luna de Xelajú (Paco Pérez) y Luna de Itzá (Adela de Golib). El videoclip fue producido musicalmente junto a Malín Villagrán, quien presentó una alternativa fresca y contemporánea en sus arreglos a los temas de antaño del país, sin perder la esencia de las letras originales.

La parte visual es algo que debe resaltar según Corzo. El videoclip fue realizado por el fotógrafo y productor guatemalteco Iván Castro, que organizó una travesía por el país para captar la esencia de lo que representa cada tema que interpreta la cantante. La cascada de Los Amates, en Santa Rosa, fue elegida como el escenario principal para la grabación del popurrí.

La trayectoria artística de Marian Corzo la avala su perseverancia y esfuerzo constante en cada uno de sus trabajos discográficos. Ese recorrer de interpretar variados géneros musicales, ya que ella misma se considera un universo musical, que gusta del jazz, swing, pop, electrónica, bachata, cumbia, entre otros, así como de mantenerse vigente con las diferentes actividades en donde se presenta, para dar a conocer su variado repertorio de canciones.

“Soy una cantante versátil, no me encasillo mucho en un género y me gusta incursionar.”Marian Corzo

Y, aparte de su nuevo EP, quisimos saber un poco más de ella en la siguiente entrevista:

Háblenos de su producción discográfica reciente

Está dedicada a nuestra bella Guatemala, con ocho fabulosos temas de grandes compositores, que me costó decidirme por cada uno, ya que quisiera cantarle a todo el país. Quiero resaltar que por ese amor a nuestra identidad es que realicé este álbum, que desde muy pequeñita soñaba con producir, porque en la escuela nos enseñaban a cantar las canciones guatemaltecas. Desde hace tres años quería hacer algo así, porque era un sueño desde la niñez que me llevó cumplirlo año y medio. Además, en esta producción me siento acompañada de los mejores, porque visualicé y concreté que estuvieran Malín en los arreglos y a Iván Castro para el videoclip, porque lo considero nuestro mejor fotógrafo: su trabajo es

impresionante.

¿Por qué mostró seis videos en los que enseña la escuelita

donde estudió?

Empecé a compartirlos porque ya habíamos grabado el video y antes de presentarlo recordé que en la escuela yo cantaba esas canciones; entonces, dije que me gustaría ir de nuevo. Regresar me pareció lindo y así mostrarles un poco más de mí, de cómo comencé, de cómo cumplí un sueño que traía desde niña.

En el presente, ¿quién es Marian Corzo artísticamente?

En estos 23 años de carrera artística, soy la niña con las mismas ilusiones, los mismos sueños y metas. Mi punto de vista no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Estoy en la música desde hace más de dos décadas, pero en esencia, soy esa persona a la que le gusta innovar, crecer, emprender y en esas sigo.

Eterna presenta ocho canciones de cantantes guatemaltecos, en la voz de la intérprete.

Foto: Danilo Ramírez/DCA

¿Cómo es su proceso creativo?

En esta producción, la inspiración es la tierra en donde nací. Amo a mi Guatemala y a todos mis compatriotas. Se admira el cielo, los paisajes, la gente buena y luchadora. Algo que se resalta de nosotros también es la buena voluntad.

¿Cuál es el problema más grande que ha encontrado en su carrera?

Todo lo bueno lo pongo en mi camino, y lo que no, lo descarto. Lo más importante ante todo es prosperar; es algo que debe aplicarse en la vida, siempre es mejor ir por ese lado.

¿Recuerda algún espectáculo en particular?

Sí, cuando me presenté en 2007 en la isla de Dominica; fue emblemático para mí porque primero me sentía lejos de mi país, con otra cultura, pero en donde recibí una ovación de pie.

Las tres rápidas para Marian

Si pudiera salir de rumba con una cantante, ¿con quién le gustaría? Con Shakira, Rosalía y Jennifer López.

Si pudiera abrir un show para un artista, ¿quién sería? Gaby Moreno, Natalia Lafourcade, en esos estilos. Pero, para cualquier artista es un honor que otro lo invite a cantar.