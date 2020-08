Los premios de Lady Gaga y sus originales looks protagonizan los VMA

Una larga lista de las figuras más destacadas de la música, como Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus, Maluma y The Weeknd, participará hoy en la gala de entrega de los premios Video Music Awards (VMA) de la cadena MTV, en una ceremonia distinta a la años anteriores por la pandemia y que se celebrará con varios conciertos al aire libre en varios puntos de Nueva York.



En la edición de 2020, cuya ceremonia comienza a las 20:00 hora local (18:00 Guatemala), Gaga y Grande lideran las nominaciones de esta edición, con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto Rain On Me que podría alzarse como video y canción del año.



Tras ellas se sitúan Billie Eilish y The Weeknd, con seis candidaturas cada uno, y Taylor Swift, con cinco menciones, ya que su aclamado último trabajo, Folklore, se lanzó fuera de plazo.



Entre los latinos, J Balvin está nominado en cuatro categorías, tres a mejor video latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en Ritmo (Bad Boys For Life).



Por categorías, los candidatos a mejor video del año son, además de Rain On Me, Everything I Wanted, de Billie Eilish; Blinding Lights, de The Weekend; The Man, de Taylor Swift; Life Is Good, de Future ft. Drake, y Godzilla, de Eminem ft. Juice WRLD.



Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artista del año.



En la categoría de mejor video latino, J Balvin parte como favorito con tres menciones: Una por su canción Amarillo y otras dos por colaborar con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en China por un lado, y por el otro con Maluma en Qué Pena.



Tusa, de Karol G y Nicki Mianj; Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, y Mamacita, de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul completan el apartado.

Como novedad, en esta edición se añadieron dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: Mejor video musical desde casa y actuación en cuarentena.



Aunque en un principio MTV anunció que el evento tendría lugar en el Barclays Center de Brooklyn sin la asistencia del público, el 7 de agosto se anunció un cambio de planes, por lo que los conciertos del evento serán al aire libre y tendrán lugar en varios puntos de los 5 distritos que forman Nueva York con pocos o ningún asistente.



Entre las actuaciones previstas, destaca el grupo de K-Pop BTS, que debuta en el escenario de los VMA, y que presenta por primera vez en televisión su nuevo single Dynamite; Miley Cyrus, que acaba de lanzar su canción Midnight Sky; y Lady Gaga, que actúa por primera vez en el evento desde 2013, se unirá a Grande para cantar Rain on Me.

También actuarán Doja Cat, The Weeknd, Maluma, DaBaby, y la banda latina CNCO, así como los Black Eyed Peas.

*EFE