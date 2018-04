Liam Gallagher grabará disco en solitario

Liam Gallagher, quien fuera líder de la mítica banda Oasis, confirmó hoy en un mensaje en Twitter que esta semana viajará a Los Angeles para grabar su siguiente álbum en solitario, el que supondrá la continuación de As You Were.

Con este álbum, lanzado en 2017, Liam, hermano de Noel Gallagher, comenzó su trabajo como artista en solitario tras desligarse de Oasis en 2009 y acabar con su proyecto posterior Beady Eye.

La aventura como solista le mantiene inmerso en una gira que le hará tocar en Estados Unidos a partir de mayo y que le ha llevado a actuar en España el pasado mes de febrero.

Liam, quien pasará por el Reino Unido este verano, dejó en el aire la idea de tocar nuevos temas en directo en próximas fechas y es que, el británico, respondió en Twitter con un quizás ante esta posibilidad.

*EFE