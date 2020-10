Las Preciosas Ridículas vuelven a escena

Queridos todos, fue un placer volver a hacer la dinámica para que ustedes, fieles votantes, resolvieran los problemas amorosos de la comunidad. Con 860 votantes, les comparto los resultados de algunos problemas amorosos planteados el domingo pasado:

1.“Me dejó de hablar y ahora responde cada cuatro horas”.

Votos

•Contestale cada ocho: 174.

•Amiga, date cuenta: 686.

Amiga, yo estoy con los que votaron para que te des cuenta. Seguro anda con dudas; a esos hombres hay que decirles “Chao, bye”. Posdata: con helado de vainilla, la vida es más sabrosa.

2.“Estoy saliendo con alguien, pero él acaba de salir de una relación muy larga. No sé qué tan buena idea es involucrarme”.

Votos

•Todavía no: 541.

•Dale: 171.

Amiga, en esta no estoy con la mayoría de votantes. Creo que si él está tranquilo y simplemente se enamoró de ti, quizá no haya tiempo que pueda detener su amor. Eso sí, CON CUIDADO.

3.“Me gusta alguien, pero me deja en visto a cada rato…¿qué hago?”.

Votos

•Amiga, date cuenta: 461.

•Mmmm, no está mal: 156.

Amiga, tengo la ligera sospecha de que los que votaron por “Mmmm, no está mal” corresponden al renglón de los que andan dejando a todos en visto. Si alguien te gusta, le contestas, punto.

4.“Me gusta el exnovio de mi amiga”.

Amiga, siendo completamente honesta, no dejé lugar a dudas de que NO hicieras esto. Sin embargo, una linda pareja de casados me compartió que ella era exnovia de un examigo de él. Sí, el amigo se volvió ex en el proceso, pero quién sabe, quizá lo valga. Total, Guatemala es muy chiquita y no hay espacio para decirle “no” al amor de tu vida.

5.“Llevamos más de un año saliendo, y no da el siguiente paso”.

Votos

•Amiga, dalo tú: 431.

•Caritas de novia: 99.

Amiga, si sentís que es hora, CAELE TÚ. Estos son tiempos modernos, no te dejés intimidar por el qué dirán.

…En conclusión

Queridos todos, amo su actividad en estas votaciones. ¿Lo hago más seguido?

Les mando un besito,

Señorita Cora.