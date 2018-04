La novela como historia

García Márquez ayudó a crear un nuevo ”relato oficial“.

Ríos de tinta se han escrito sobre la relación entre la novela (o la ficción) y la historia (entendida como disciplina cuyo objetivo es acceder al pasado mediante el estudio de los seres humanos en el tiempo). Un nuevo libro, escrito por el historiador colombiano Eduardo Posada Carbó, contribuye a este debate desde una doble perspectiva: por un lado, se hace cargo de lo que Gabriel García Márquez pensaba era y debía ser la historia. Por otro, de la manera en que la obra del nobel colombiano se transformó en una suerte de verdad historiográfica en círculos tanto académicos como no académicos. Ahora bien, imaginar no es lo mismo que crear ficciones. La novela se permite licencias que los historiadores no debieran permitirse. No porque la historia sea más “verdadera” que la novela. Eso fue lo que ocurrió con Cien años de soledad cuando García Márquez “inventó” (él mismo lo reconoció en una entrevista) que en la matanza de las bananeras de 1828 había muerto el elevado (y falso) número de tres mil personas. El escritor “necesitaba” dicho número para hacer más dramático su relato. El problema es que, de ahí en más, los colombianos se compraron aquella afirmación, sin consultar las fuentes de épocas y aceptando que, como el propio García Márquez no se cansaba de decir, el establishment colombiano había mantenido la información en la oscuridad para así proteger a las autoridades de la época. Es decir, paradójicamente, García Márquez ayudó a crear un nuevo “relato oficial” en una época en que muchos historiadores se empecinaban en derribar a la “historia oficial”. Aunque quizás la culpa no sea tanto de García Márquez.