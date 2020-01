La música mexicana promete un 2020 de oro

La 77 edición de la gala se celebra el domingo con Marriage Story como favorita.

Nunca es demasiado temprano en el año para arrancar la fiesta, y Hollywood lo sabe. Por eso, el domingo las estrellas del cine y la televisión vestirán sus mejores galas y se darán cita en los Golden Globe. La 77 edición de esta ceremonia, en la que el filme Marriage Story parte como favorito, se celebrará en el Beverly Hilton Hotel en California y se transmitirá en vivo desde las 18:00 por el canal TNT.

La competencia

En las nominaciones a los Golden Globe, anunciadas el mes pasado, Marriage Story dio la sorpresa al conseguir seis menciones y superar así las cinco obtenidas por The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood. El título compite, entre otras categorías, en la más importante de la noche, película de drama, y guion (Noah Baumbach).

Candidatos en las interpretaciones dramáticas también son los protagonistas de Marriage Story, Scarlett Johansson y Adam Driver. Sin embargo, ninguno de los dos es favorito. En la categoría femenina, los pronósticos parecen apuntar a Renée Zellweger por su alabada actuación en Judy, mientras que la masculina podría ser para Joaquin Phoenix, por Joker.

La actriz Renée Zellweger, en el filme Judy.

En la comedia o musical, las nominadas a mejor actriz son Awkwafina (The Farewell), Cate Blanchet (Where’d You Go Bernardette), Beanie Feldstein (Booksmart), Ana de Armas (Knives Out) y Emma Thompson (Late Night). Por el galardón de mejor actor lucharán Daniel Craig (Knives Out), Roman Griffin Davis (Jojo Rabitt), Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Taron Egerton (Rocketman) y Eddie Murphy (Dolemite is my name).

Joaquin Phoenix opta al galardón de mejor actor dramático.

Otra categoría muy disputada en los Golden Globe es la de dirección. En ella se medirán dos pesos pesados de la gran pantalla: Martin Scorsese (The Irishman) y Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood). Mas, en la

contienda se cuelan BongJoon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917) y Todd Phillips (Joker).

La tele

La miniserie Chernobyl es una de las favoritas en el apartado televisivo.

Pero la televisión tiene lugar en esta ceremonia, y, con cuatro menciones cada una, las miniseries Chernobyl y Unbelievable y el drama The Crown se alzaron como favoritas. Además, aparecen nominadas otras como Big Little Lies, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag y The Morning Show.

Más protagonistas

Más allá de la competencia, otro protagonista de la gala será el actor Tom Hanks, quien recibirá el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. La 77 edición de los Golden Globe estará conducida, nada más y nada menos que por Ricky Gervais, conocido por su ácido humor, pero también porque tal vez sea el único capaz de levantar los rating.