Kings of Leon presenta un álbum en NFT

La banda de rock estadounidense Kings of Leon se convirtió hoy en el primer grupo en presentar un álbum en formato NFT (Non-fungible token o token criptográfico), que ha titulado When You See Yourself, con lo que un álbum digital se puede convertir en un reproducción original y en un objeto de coleccionismo.



El grupo lanzó el disco en este novedoso sistema que revoluciona el mercado artístico, puesto que los NFT se valen de la tecnología de contratos blockchain para crear una representación de un contenido original que no puede ser plagiado sin perder su certificación de originalidad.



De hecho, When You See Yourself se presentará en dos configuraciones diferentes como parte de una serie llamada NFT Yourself: el primero con acceso a una versión deluxe de su álbum, y el segundo que ofrece ventajas además para sus conciertos en vivo, como asientos en primera fila de por vida, del que solo se ofrecerán seis, que salieron hoy a subasta.

El innovador NFT vincula un contenido digital a la tecnología blockchain, aunque en lugar de usarse para crear criptodivisas genera registros que difieren en valor entre ellos por diferentes razones (escasez, originalidad, autoría, etc.), al igual que ocurre con los cromos, los cómics o la filatelia.



La primer versión del NFT de When You See Yourself se vende a US $50 (Q385.1), e incluye el acceso a una descarga digital de la música y un disco de vinilo, y la segunda versión será subastada por la startup tecnológica YellowHeart (plataforma de música en NFT) durante el fin de semana, desde hoy hasta el domingo.



Aunque sólo se venderán al mejor postor seis de ellas, Kings of Leon decidió producir 18, lo que permitirá al grupo sacar más al mercado en el futuro, al igual que en el pasado sucedía con reproducciones físicas de coleccionismo.