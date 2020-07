Jorge Cuchí representará a Latinoamérica en la Semana de la Crítica de Venecia

El mexicano Jorge Cuchí competirá con su primer largometraje 50 o dos ballenas se encuentran en la playa en la 35ª edición de la Semana de la Crítica, de Venecia, sección autónoma y paralela de la famosa Mostra del cine.



Los organizadores del certamen, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy la lista de siete películas en competición y entre estas figura una sola latinoamericana, la ópera prima de Cuchí como escritor y director.



Protagonizada por José Antonio Toledado y Karla Coronado, la cinta narra la “carrera hacia la destrucción de dos adolescentes atrapados en un vórtice de desesperación, hastío y nihilismo”, una historia sentimental “escalofriante”, “negra” y “lírica”.



Félix, un joven de 17 años, recibe una invitación para sumarse al “reto de la Ballena Azul”, un “juego” suicida que se hizo viral hace unos años en internet, en el que acabará conociendo a Elisa, con quien emprende este descorazonador camino hacia la muerte.



Cuchí, publicista de profesión, optará al Gran Premio o al León del Futuro en la Semana de la Crítica, entre otros reconocimientos.



Competirá con otras seis cintas: Hayaletler, de la realizadora turca Azra Deniz Okyay; Non odiare, del italiano Mauro Mancini; Pohani Dorogy, de la ucraniana Natalya Vorozhbyt; Shorta, de los daneses Anders Ølholm y Frederik Louis Hviid; Topside, de la pareja estadoundense Celine Held y Logan George, y Tvuano Nebus, del armenio Marat Sargsyan.



Fuera de competición se presentarán dos películas, entre estas un documental de Alessandro Rossellini sobre la saga que inició su abuelo, el padre del Neorrealimo italiano, Roberto Rossellini.



La Semana Internacional de la Crítica de Venecia selecciona cada año desde 1984 películas de directores noveles o emergentes.



Se celebra de forma paralela a la Mostra del Cine de Venecia, que este año tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, además de una forma ciertamente particular, con medidas de seguridad contra el coronavirus.



La Mostra desvelará su programa y competición el 28 de julio, aunque su director, Alberto Barbera, ya adelantó que inevitablemente habrá menos películas y estrellas internacionales a causa de las restricciones impuestas a los viajes a Europa.



Al contrario que otros festivales internacionales como Cannes, Venecia decidió no suspender o retrasar su célebre certamen, aunque para ello se tenga que reducir su envergadura o imponer medidas de seguridad entre la prensa como el uso de mascarilla.



La Semana de la Crítica también presentó hoy su cartel titulado Venecia Resiste y en el que puede verse a un cámara de televisión que emerge de la laguna veneciana ante una ciudad atravesada por el espectro de la pandemia.

