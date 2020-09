Isabel Allende, Premio Liber 2020 a la mejor autora hispanoamericana

La saxofonista, cantante y compositora es finalista del concurso internacional Te cantamos Israel.

Ya sea con el saxofón, el canto, la composición o la docencia, la música siempre está presente en Rosse Aguilar Barrascout. Ese arte la ha acompañado a lo largo de su vida, y también durante la pandemia, tiempo que la artista ha aprovechado para adaptarse a hacer música a la distancia, para compartir sus conocimientos y para explorar sus capacidades como compositora. De hecho, esta última faceta la llevó al concurso internacional Te cantamos Israel, cuya final se celebrará mañana. Acerca de esa participación y sus proyectos, habla en ¿Qué están haciendo?

¿Qué estabas haciendo, antes de contestar esta entrevista?

Estaba terminando de almorzar con mi hijo.

¿Qué significa para ti que Israel, tu canción, esté entre las mejores del concurso internacional de composición Te cantamos Israel?

Me siento honrada, contenta, empoderada y motivada a seguir haciendo lo que me gusta: componer música. Al mismo tiempo, recuerdo las horas que tomó escribir esta canción y los altibajos que nos dan a los autores, al querer cimentar una idea. Es un proceso creativo que lleva su tiempo y dedicación, y me da mucho gusto que los jueces lo vieran.

¿Cuál es el estilo y la inspiración detrás de Israel?

El estilo está dentro de la categoría World Music. Mi canción combina muchas influencias de percusión y arreglos relacionados a países del Medio Oriente, pero siempre con los toques de armonía jazz que han caracterizado mis composiciones. Me inspiré en el mensaje original de Abraham: la unidad, la integración universal, la paz y el progreso. Aunque se llama Israel, podría estar dedicada a todo el mundo, ya que alienta a retomar el mensaje de paz que se perdió.

¿Qué implica representar a Guatemala en este certamen?

Es todo un honor. En diversas ocasiones he participado en concursos de composición, nacionales e internacionales. Siempre he estado entre los finalistas y, en algunas ocasiones, entre los primeros tres lugares.

¿Cómo se puede votar por ti en este certamen?

Las votaciones estarán abiertas únicamente el día del evento, durante la transmisión en vivo del concurso (mañana, a las 17:00, en la página de Facebook Sharim Israel). El público únicamente tiene 12 minutos para votar y definir a los ganadores.

Fuera del concurso, recientemente participaste en conciertos en línea con Imox Jazz y en el ciclo Sin Palabras. ¿Cómo te adaptas al formato virtual?

Creo que, al principio, todos experimentamos mucha nostalgia por los escenarios, y nos quedamos esperando qué pasaba. Al darnos cuenta que esto no iba a cambiar, empezamos a adaptarnos y a pensar en nuevas formas de interpretar nuestra música. De hecho hemos logrado llegar a más público, que antes no podía llegar físicamente a nuestros conciertos.

Además impartiste un taller sobre música y emociones, junto a Víctor Arriaza. ¿Tienes más talleres planificados para el resto del año?

Acabo de empezar una serie de talleres sobre canto, saxofón y temas prácticos de la música en general. Estos talleres continuarán y se anunciarán por mis redes sociales: @rosse440.

Otra parte importante es la educación, ¿qué tal te ha ido dando clases virtuales?

Ha sido una experiencia muy divertida y de mucho aprendizaje. Me he adaptado muy bien, y he logrado alcanzar más alumnos, no solo de toda Guatemala, sino de Canadá y México. Espero expandirme mucho más en los próximos meses y llegar a más personas. Por otro lado, sigo trabajando en la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala, que es un privilegio.

¿Qué otros proyectos te han mantenido ocupada?

Vivo una nueva faceta como compositora y exploro otros géneros musicales, pero siempre con mi forma peculiar de componer, y con el apoyo fundamental en la producción musical y en el piano de Víctor Arriaza. Tenemos el proyecto Jazz a Dúo, en el cual tocamos standards de jazz,en formato piano y voz/saxofón, además de producir algunos temas. Con Imox Jazz estamos por grabar unos videos, con música jazz standard y piezas originales.

¿Cuáles son tus planes para lo que queda de 2020?

Expansión, no solo de mi faceta de educadora y música, sino también como compositora. Estos meses grabaré temas que antes se habían quedado en mi lista de espera personal. Ahora es el tiempo de hacerlo, y ese es mi consejo para todos los autores.