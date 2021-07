Inicia simposio virtual de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala

Isabel Timeus amaba salir al campo a pintar y se le consideraba una de las mejores paisajistas del país; lo avalaban sus premios, así como sus diversas exposiciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. Falleció el 20 de julio recién pasado.

“Con ella no era difícil ser amigos porque era una mujer muy cálida y expresiva. Isabel junto a su colega Ana María de Rademann le dieron continuidad a una expresión que se resistió a desaparecer que es el paisajismo; todavía se les amarraba con los grandes paisajistas de principios del siglo XX, de los que sobrevivieron a la generación de 1940. En línea directa podrían ser las últimas grandes paisajistas de Guatemala. No es que no haya más después de ellas, pero ya están en otro camino de búsqueda, otro tipo de expresión, de paleta”, dijo el artista Guillermo Monsanto.

El maestro Marco Antonio Quiroa le escribió una carta a Timeus, en 1999, que se tituló El mundo de Isabel, en cuyas líneas expresaba: “No importa si usted penetra camino del trabajo o del descanso las oquedades del mismo paisaje. Seguirá allí por los siglos de los siglos, reconstruyéndose todos los días, reciclando sus hojas y sus flores, prendiendo sus raíces en los terrenos húmedos, justificando la belleza de la naturaleza. Allí estará el paisaje esperándolo con el agua abuela de Atitlán o los quiebracajetes noviembreros o las paredes antigüeñas heridas por el puñal florido de las buganvilias. Entramos y salimos del mundo isabelino, recorremos su geografía de flor y nube, su territorio de fruta y pájaro, con ojo alegre y corazón tranquilo. Disfrutamos ese regalo que sale de sus manos, su talento, su sensibilidad. Después, con el espíritu en paz, decimos en voz baja, saboreando las letras: ¡gracias, Isabel!”.

EN 1989 expuso sus obras en Alemania.

Fotos: cortesía Galería del Áttico

“En ella fue importante su pincelada gestual; era impresionista, captaba la luz en el momento que hacía la obra. Era una artista que salía al campo a pintar. Y mucha de su obra fue en Antigua Guatemala, Amatitlán y Atitlán.”Guillermo Monsanto, Artista

Los colores en las obras de Timeus

Nació en la ciudad de Guatemala, en 1942. Sus maestros fueron el guatemalteco Miguel Ángel Ríos y el español José Bardasano. Participó en grandes exposiciones personales y colectivas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Se centró en la pintura, principalmente en el paisaje. En 1989 expuso con los maestros Marco Augusto Quiroa y Efraín Recinos, en Alemania. Asimismo, ganó varios reconocimientos por su obra.

Sus principales logros

Formó parte del primer grupo de artistas que fundó Juannio, a beneficio del Instituto Neurológico de Guatemala (ING).

Junto a la artista Ingrid Klüssmann, en 1992, restauró la obra de la pintora Antonia Matos, para rendirle homenaje. También, ambas inauguraron la primera exposición de miniaturas en la Galería El Attico.