Identifican 400 productos con oportunidad de ser exportados a 32 mercados en 2019

Guatemala tiene la oportunidad de exportar el próximo año 400 productos a 32 mercados de alto potencial, de acuerdo con el estudio Best Markets, Products and Services 2019, presentado hoy por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Este análisis, que forma parte de la estrategia de promoción comercial y facilitación de negocios, identificó entre los 32 mercados, 21 países y 11 estados de Estados Unidos, principal socio de Guatemala.

En la primera economía mundial se seleccionó a Florida, Texas, Virginia, Maryland, Georgia, New Jersey y New York. Entre estos estados el principal mercado para productos no tradicionales guatemaltecos es Illinois, con la importación de suéteres de punto a una tasa de crecimiento constante de 340 %.

“En el cuadrante que llamamos de oportunidades existentes están mercados y productos como Centroamérica y el Caribe, ahí se debe ampliar la participación de las exportaciones. En el segundo cuadrante, que abarca mercados existentes con productos nuevos, ubicaron a México, República Dominicana y Colombia”, explicó Diego Monterroso, analista de mercado senior de Agexport.

En la tercera clasificación se identificaron los mercados a los que se exporta una mínima cantidad de artículos existentes, entre estos están Europa, Canadá y Chile.

Por último, en el cuadrante de mercados con productos nuevos situaron a Asia, porque está demandando manufactura premium, con alto valor agregado.

Amador Carballido, director general de esta gremial, indicó que en el documento se priorizan 6 sectores de exportación, por la importancia que esta representa en la actividad económica.

Best products

Asimismo, entre los Best Products se encuentran los productos de panadería, salsas y alimentos balanceados y de mascotas, los cuales fueron los más exportados a la región centroamericana en 2017. Mientras que los juegos y confiterías figuran en las exportaciones hacia República Dominicana.

“También se puede apostar por la comercialización de cascos de seguridad y velas, estas últimas registran un crecimiento superior al 100 % en los últimos cinco años”, destacó el experto.

En el caso de Norteamérica, recomendó comerciar camarón, tilapia y otros productos del mar y plantas. No obstante, para la región asiática sugirió exportar cardamomo, principalmente, en el oriente medio, el café, miel y plátanos.

Promoción comercial

A su vez, Paola Álvarez, gerente del Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial, manifestó que realizarán 8 misiones comerciales en 2019, con el objetivo de incursionar, fortalecer y afianzar las oportunidades de negocios para la oferta exportable guatemalteca.

De esa cuenta, los países visitados serán Canadá, México España, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.