La calidad del internet está aumentando en Guatemala

En un período de 7 años, la velocidad media de internet en el país pasó de 0.5 megabit por segundo (Mbps) en 2010, a 3.3 Mbps en 2017, mientras que la penetración de este recurso entre la población alcanzó el 42 %, destaca el estudio de Google titulado Guatemala: las claves de la digitalización.

El documento muestra que Guatemala se convirtió el año pasado en el segundo país en el mundo con el mayor aumento (116.7 %) en la velocidad de descarga de banda ancha fija, al superar los 5.56 Mbps de 2016, y situarse en 12.04.

“Guatemala está entre los países de la región con mayor cantidad de usuarios de Internet, con 7.2 millones, lo cual representa un 42% de penetración. Mientras que 6.8 millones son usuarios de internet vía móvil”, destacó Google.

Precios

Otro elemento analizado es el precio medio por descarga de Mbps en banda ancha fija, donde se observa una disminución de US $88 (Q679.36) entre 2011, cuando se cotizaba en US $98 (Q756.56), y 2016, pues su valor se situó en US $10 (77.2).

Por otro lado, se resalta que las tarifas relativas de los planes móviles continúan representando una de las principales barreras para el acceso a internet móvil.

Los datos que presenta Google, tomados del Índice de Conectividad Móvil de la Asociación GMSA, revelan que en 2017 el desempeño del indicador sobre las tarifas de plan móvil fue de 35 %, mientras que el precio del teléfono móvil representó el 92.2 por ciento.

En ese sentido, José Otero, director de 5G Americas para América Latina y el Caribe, dijo: “Es importante que las conexiones móviles de banda ancha logren llegar a un mayor porcentaje de la población guatemalteca. Para lograr este objetivo es necesario que suficiente espectro radioeléctrico sea asignado a los distintos actores del mercado, con el fin de fomentar la inversión en el despliegue, expansión y adopción de nuevas tecnologías móviles”.

A su vez, las proyecciones de GlobalData apuntan a que la demanda de datos móviles en el país tendrá un crecimiento del 612.5 % entre 2018 y 2023, pues el consumo promedio por usuario pasará de 0.4 gigabytes al mes, a 2.45 GB.