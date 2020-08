Grandes invitadas se pasean por “WAP”, de Cardi B y Megan Thee Stallion

El rodaje del especial que reunirá a las seis estrellas de Friends fue retrasado una vez más por HBO Max debido a la crisis global desatada por el coronavirus.



Medios estadounidenses como Variety y The Hollywood Reporter detallaron hoy este nuevo aplazamiento de la grabación de la esperadísima reunión de Friends, que en principio iba a rodarse en marzo.



Debido a la pandemia, que llevó a la industria del cine y la televisión a bajar la persiana por completo, la producción se retrasó hasta mayo, y, posteriormente, se pensó en agosto para entrar en el set.



Finalmente, el rodaje en agosto tampoco será posible y, por ahora, HBO Max se ha limitado a aplazar la grabación sin establecer una nueva fecha.



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, que eran los seis protagonistas de Friends, formarán parte de este especial junto a los creadores de esta comedia, David Crane y Marta Kauffman.



Cada uno de los actores cobrará entre US $2.5 y US $3 millones (Q19.25 y Q23.1 millones) por participar en esta reunión.



Aunque los millones de fans de Friends han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas con el reparto.



Hasta hace muy poco, Friends se emitía en Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar no menos de US $400 millones (Q3 mil 080.5 millones) para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de la plataforma HBO Max.



Friends, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 10 temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena. Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.

*EFE