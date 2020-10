Esqueleto de alosaurio alcanza los €3 millones, en subasta

Estas cintas ofrecen un acercamiento a la vida de mujeres y hombres que marcaron el arte.

El arte se hace presente en las plataformas de streaming, en multitud de formas. Entre ellas, se cuentan las cintas que dan un pincelazo a la vida de figuras que transformaron para siempre la historia de la pintura, el cine, la música y la literatura. Pasajes personales y procesos creativos son retratados en estas biopics (películas biográficas).

1. At Eternity’s Gate

Los últimos años del pintor Vincent van Gogh, en Arles, Francia, son plasmados en At Eternity’s Gate, de Julian Schnabel. En esta cinta, de 2019, Willem Dafoe encarna al amante de los girasoles y de las noches estrelladas, para ofrecer un viaje al interior de su mundo y su mente. Durante casi dos horas, este título detalla los tonos cálidos y fríos que impregnaron la vida del autor de algunas de las pinturas más importantes de la historia. Este drama biográfico puede verse en Amazon Prime Video.

2. Becoming Jane

Los capítulos previos a convertirse en la gran novelista romántica y feminista que fue Jane Austen, se impregnan en Becoming Jane (1997). Esta película, dirigida por Julian Jarrold, pasa las primeras páginas de la vida de la autora a través de la interpretación de Anne Hathaway, y deja ver la presión a la que la sometieron sus padres para que se casara con un millonario. Sin embargo, ella se enfoca en compartir su deseo de ser escritora con un aprendiz de abogado, con quien vive una apasionada relación. En Amazon Prime Video está disponible este título.

3. Selena

El tex-mex solo ha tenido una reina y, por eso, en 1997, tan solo dos años después de la muerte de Selena Quintanilla, las salas de cine recibieron la cinta Selena. Dirigida por Gregory Nava y protagonizada por una joven Jennifer Lopez, esta película arranca en el último concierto de la cantante en Houston, Texas, pero también salta por su infancia, su fama y su entrega a los fans. Conozca la leyenda de la intérprete de Como la flor, Amor prohibido y Si una vez en Amazon Prime Video.

4. Maudie

La vida de la artista visual canadiense Maud Lewis es retratada en Maudie (2016). La directora Aisling Walsh escogió a la actriz Sally Jenkis para dar color al trasfondo de la pintora de arte folclórico que grabó su estilo en la historia, aún padeciendo artritis reumatoide. En el filme se revela su talento al tomar los pinceles y crear esos mundos llenos de flores, pájaros, gatos y paisajes marinos. El título disponible en Netflix muestra, además, la forma en que se descubre su arte y su eterna entrega a su esposo, Everett Lewis.

5. My Week with Marilyn

La cinta My Week with Marilyn se centra en un momento concreto de la leyenda de Hollywood y símbolo sexual, Marilyn Monroe. Dirigida por Simon Curtis, esta película nominada a dos Oscar en 2012 repasa la semana en que la actriz (Michelle Williams) fue escoltada por Colin Clark, un asistente de rodaje en The Prince and the Showgirl (1957). La conexión que se crea entre ambos muestra la inseguridad, fragilidad y dependencias de la estrella, así como la relación tormentosa que mantenía con su entonces esposo. Véala en Amazon Prime Video.