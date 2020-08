Elvis Costello editará “Hey Clockface”, en octubre

Elvis Costello anunció que el que primer álbum de estudio que publica tras operarse de un “cáncer agresivo” llevará por título Hey Clockface y llegará al mercado el próximo 30 de octubre.

“Quería hacer algo alegre, ya fuera que la canción pidiera ser tocada con volumen y abruptamente o de manera íntima y bella”, dijo el artista sobre este nuevo trabajo en declaraciones recogidas por su discográfica.

Grabado en Helsinki y con diferentes formaciones de acompañamiento en París y Nueva York, ha sido coproducido junto a Sebastian Krys, quien también se ha encargado de las mezclas y fue el artífice del sonido del disco junto a The Imposters Look Now (2018), ganador de un Grammy.

Tras lanzar a principios de junio el sencillo No Flag, el anuncio de la publicación del álbum coincide con un nuevo sencillo, We Are All Cowards Now, cuyo video puede verse ya en plataformas digitales.

Costello, cuyo nombre real es Declan Patrick MacManus, se sometió hace un año a una cirugía para eliminar “un pequeño pero muy agresivo cáncer maligno que podía ser derrotado con una sola operación”.

Durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, el artista se mostró bastante activo, con iniciativas como un concierto virtual junto a otros artistas para recaudar dinero destinado al Fondo COVID-19 para Músicos de la Fundación de Jazz de América.

*EFE