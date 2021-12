El Teatro de los gatos

Desde sus orígenes, a mediados de los años setenta del siglo pasado, el personaje de Marvel Comics conocido como The Punisher (Frank Castle) ha portado una calavera en su torso, como una advertencia de lo que les espera a los criminales que se encuentre a su paso. Pero este famoso símbolo podría tener los días contados.

La calavera surgió de un concepto del escritor Gerry Conway, quien creó a Castle basándose en Mack Bolan, protagonista de una serie de libros del escritor Don Pendelton. Al igual que Bolan, Castle es un veterano de Vietnam que se convierte en un asesino serial de criminales, luego de que unos mafiosos aniquilaran a su familia. Conway imaginó al personaje con una pequeña calavera en el pecho, pero el director de arte de Marvel, John Romita, Sr., amplió la calavera hasta que cubrió casi todo el torso del personaje, que hizo su primera aparición en The Amazing Spider-Man #129 (1974), dibujado por Ross Andru.

El antihéroe fue un éxito y para fines de los ochenta protagonizaba cuatro títulos mensuales: The Punisher, The Punisher War Journal, The Punisher: War Zone, y The Punisher Armory. Durante el ápice de la fama del personaje, el escritor Garth Ennis hizo que eliminara a todos los superhéroes de Marvel en el título Punisher Kills The Marvel Universe (1995).Sin embargo, su popularidad empezó a decaer y para finales de los noventa todos sus títulos mensuales habían sido cancelados.

El nuevo milenio trajo un resurgimiento a The Punisher gracias a la línea MAX de Marvel, que daba a sus escritores más libertad de crear narrativas más duras y realistas. El personaje ha sido llevado al cine en tres oportunidades, ha protagonizado seis videojuegos y más recientemente llegó a la televisión en una serie de Netflix que duró dos temporadas.

The Punisher ha sido especialmente popular con miembros de los cuerpos de policía y del ejército norteamericanos, quienes gustan de colocar el logo del personaje en su equipo y sus uniformes. Esto resulta problemático para varios dentro de Marvel, incluyendo a Conway, quien se opone firmemente a que se idealice a un personaje que toma la ley en sus propias manos y que usa la mayor brutalidad posible para lidiar con el crimen, torturando y ejecutando sin remordimiento a los delincuentes. Es posible que, como una forma de disociarse de esto, en la nueva serie Punisher (2022), escrita por Jason Aaron y dibujada por Jesús Saiz y Paul Azaceta, la calavera haya sido sustituida por el rostro de un oni, un demonio japonés conocido por su fiereza y maldad.

El tiempo dirá si es un cambio permanente, pero hay algo inmutable: The Punisher seguirá siendo uno de los personajes más brutales del universo Marvel.