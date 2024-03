El italiano Arnaldi, primer rival de Alcaraz en Indian Wells

Desde ayer, AVIA ofrece un espacio para el desarrollo deportivo como alternativa a las horas de tránsito y un estilo de vida saludable por medio de la práctica del pickleball.

Ubicada en la Plaza Luna, esta cancha dispone de área con los materiales idóneos para una mejor experiencia y, además del alquiler del espacio, posee palas y pelotas especiales para el juego en el interior.

Este deporte cuenta con una Asociación Deportiva, la cual desarrolla torneos durante el mes y está abierta para la afiliación y masificación.

“Lo he practicado desde hace dos años a raíz de que un tío me regaló unas paletas. Nos informamos por medio de internet y empezamos en familia. Me encantó tanto que buscamos la Asociación Nacional de Pickleball y me afilié”, relató Camila España, quien a sus 14 años se desempeña como una experta.

La zona atlética de AVIA estará habilitada de 7:00 a 20:00 horas. El alquiler por una hora, previa reserva, es de Q200, tiempo durante el cual pueden jugar de 2 a 4 personas. Quienes no tengan equipo propio, pueden arrendar 2 palas y 2 pelotas por Q100 adicionales.

Asimismo, se tiene previsto implementar clases para los interesados en aprender o superar sus

habilidades en esta disciplina.