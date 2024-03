Comienza un nuevo proceso en el CAR

Poco a poco se van dando a conocer los posibles rivales de la Selección Nacional Sub-20, que recibió una invitación para participar solo con jugadores de 18 años en Turquía.



El certamen se llevará a cabo en Antalya, del 22 al 30 del próximo mes, donde ya se cuenta con la confirmación de Eslovaquia, Jamaica, Arabia Saudita, Guatemala y el anfitrión. Aún quedan por conocerse dos plazas para la Confederación Africana y otra más para la Conmebol.



Según Marvin Cabrera, técnico del combinado nacional, el fogueo será valioso, más allá de que deba sacrificar a algunos de sus elementos importantes, por la edad.



Algo que trató de gestionar la Fedefut fue la habilitación de Marvin Ávila, quien solo tiene 15 años, pero el reglamento del certamen es claro y debe cumplirse con que los integrantes de los equipos sean nacidos en 2006.



El presidente de la Federación, Gerardo Paiz, comenta sobre la preparación que ha tenido este conjunto.

“Quiero hacer notar que nosotros no debimos jugar este torneo; no obstante, clasificamos para la siguiente ronda. Hay selecciones que no estuvieron en la primera ronda, pero que no fueron al Mundial, como el caso de México”, reclamó el dirigente.



“De cualquier manera, con el resultado obtenido le enviamos un mensaje a la FIFA y al planeta que no es casualidad, porque se ha trabajado con seriedad este proceso que lleva tres años de estar desarrollándose y el resultado está a la vista”, consideró Paiz.



“De momento es un hecho que haremos el campamento en Turquía, donde nos enfrentaremos contra selecciones de Europa, Conmebol, Asia y África, el próximo abril”, añadió.



“En mayo, antes de definir al equipo que irá al Premundial, vamos a ir a México para hacer otro trabajo, el cual ya está definido y solo esperamos la lista del profesor Cabrera”, amplió el jerarca del balompié nacional.



“A estas alturas no se buscan más seleccionados. El universo con el cual cuenta el técnico debe ser suficiente. Hay algunos que están en recuperación y confiamos en que estén listos a tiempo; no considero que tengamos que explorar por refuerzos”, opinó.



“Gracias a lo que hacemos a diario como Federación, hemos logrado sacar adelante a este grupo con una calidad diferente y con esa mentalidad alimentarán a la Selección Mayor en poco tiempo”, analizó el entrevistado.