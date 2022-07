El Covid acecha a Pogacar en pleno Tour

Lausana, EFE. ¿Y si la principal amenaza para que el esloveno Tadej Pogacar no ganara su tercer Tour de Francia no estuviera en la carretera? El ciclista del UAE, que domina la prueba desde el inicio en Copenhague, reconoció que el Covid es un peligro real que “puede echar todo a perder”.



El noruego Vegard Stake Laengen, compañero de Pogacar, abandonó el Tour después de haber sido controlado positivo en un test que se hizo por la mañana, luego de haber sentido dolor en la garganta.



El UAE hace test a todos los corredores cada dos días y todos dieron negativo anoche, pero el escandinavo finalmente acabó por tener síntomas, sinónimo de abandono inmediato de la carrera.



La baja de Laengen es una pérdida de un gregario para Pogacar, muy útil en el llano, pero sobre todo la muestra de que la pandemia sigue presente y que acecha al pelotón. Incluido al maillot amarillo.



El noruego es el primer ciclista que tiene que abandonar el Tour por Covid. Antes del inicio de la carrera en Copenhague, su compañero Matteo Trentin causó baja por el mismo motivo, pero fue sustituido por el suizo Marc Hirchi.



El francés Geoffrey Bouchard, del equipo AG2R, también abandonó esta mañana por la pandemia.



Pogacar, que demuestra una gran confianza en sus opciones de ganar el Tour, reconoció que la amenaza es real.



“El Covid empieza a ser preocupante. Por desgracia, la pandemia está ahí y no nos salvamos de ella. No podemos arriesgarnos a correr enfermos, hay que tomárselo en serio”, dijo el ciclista después de su tercer puesto en la etapa de Lausana.



El esloveno sabe que un positivo por Covid puede privarlo de su tercera corona consecutiva pese a que la conquista está bien planteada sobre la carretera.



“Cada día hay miles de aficionados animando en las cunetas. Es algo que me hace muy feliz, porque así es nuestro deporte. Pero también aumenta las posibilidades de contagio”, señaló Pogacar.



¿El Covid es el rival? “No lo creo. Los rivales son los ciclistas del Jumbo y del Ineos, pero es cierto que puede echarlo todo a perder”, agregó.



El director del UAE, Josean Fernández Matxín, aseguró que la formación hace “todo lo posible” para que ninguno de sus componentes se vea afectado.