Rybakina se impone a Jabeur y conquista Wimbledon

Londres, EFE. La kazaja Elena Rybakina conquistó su primer Grand Slam al derrotar a la tunecina Ons Jabeur en la final de Wimbledon por 3-6, 6-2 y 6-2.



Rybakina se convirtió en la primera kazaja en la historia en ganar un título de Grand Slam y en la más joven en lograrlo desde Petra Kvitova, en 2011, negando la gloria a una Jabeur que se quedó a las puertas de ser la primera árabe en la historia en conquistar un major.

“Siempre soy muy tranquila”, confirmó en rueda de prensa. “Cuando estaba dando el discurso de campeona pensaba que me iba a echar a llorar, pero no sé cómo lo evité. Quizás luego en el vestuario me ponga a llorar”, señaló.



“Quizás algún día haga alguna gran celebración, pero por desgracia hoy no ha sido así”, añadió Rybakina, quien rompió a llorar en rueda de prensa cuando recordó a sus padres, que no pudieron estar en Londres para verla ganar.